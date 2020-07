Arrestan al dueño de un gimnasio de Miami por no obligar a sus clientes a llevar mascarilla

Michael Carnevale estaba impugnando la decisión de las autoridades de cerrar su gimnasio cuando fue arrestado. Explicaron que estaba permitiendo que sus miembros eligieran si deben usar o no mascarilla durante los entrenamientos. Los oficiales cerraron su negocio.

Carnevale, propietario de Finess 1440, un gimnasio abierto las 24 horas en Plantation, es uno de los dueños de negocios que creen que las órdenes de usar máscaras faciales durante la pandemia de coronavirus son medidas intrusivas.

“Si todo esto se trata realmente de salud, aquí es donde nos estamos metiendo en algunas aguas turbias porque no veo cómo puedo hacer que mis clientes usen una máscara mientras están en una cinta o mientras hacen ejercicio”, señalaba.

Las autoridades dicen que las órdenes son parte de un esfuerzo por contener la propagación de la enfermedad. Es posible que algunos de los miembros del gimnasio no sepan que están propagando la enfermedad. Y al hacerlo, las autoridades creen que están arriesgando la vida de los residentes más vulnerables.

#RightNow #developing Officers arrest gym owner for refusing to force members to wear face masks during workouts #pandemic https://t.co/sV3FF1EFHU

— Christian De La Rosa (@delarosaWPLG) July 27, 2020