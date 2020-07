California encabeza demanda contra Trump por excluir indocumentados del censo

El estado emprende una nueva demanda en contra de la administración del presidente Donald Trump tras considerar su decisión como inconstitucional

El estado de California, junto a las ciudades de Los Ángeles, Oakland y Long Beach, así como el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), presentaron este martes una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su intento de dejar fuera del conteo del Censo a los indocumentados.

“El mensaje es claro: Presidente Trump, obedezca la ley”, dijo el fiscal de California, Xavier Becerra, en una conferencia de prensa para presentar la acción.

El desafío legal, el número 92 que emprende California contra el mandatario y sus políticas, afirma que el nuevo memorándum de la Administración Trump para excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo de cara a la distribución de los representantes por estado ante la Cámara baja es “evidentemente inconstitucional”.

“El presidente Trump todavía cree que puede eludir la Constitución. Un recuento completo y preciso del censo es fundamental para garantizar que obtengamos la representación del Congreso y los recursos a los que tenemos derecho”, subrayó Becerra.

El memorándum anunciado el pasado 21 de julio arremete directamente contra California, que tiene el mayor número de personas sin estatus legal en el país.

El caso del estado, con 2,2 millones por personas indocumentadas según cifras del Centro de Investigación Pew, fue usado como ejemplo por el presidente en su nueva orden al decir que los indocumentados constituyen más del 6 % de la población de California.

“Incluyendo esos extranjeros ilegales en la población del estado para propósitos de repartición podría resultar en la adjudicación de dos o tres asientos congresionales más que los que le serían adjudicados de otra manera” advierte el documento.

Al respecto, el fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer, dijo que se unió a la demanda porque hay mucho en juego para la ciudad, que es la casa de un gran número de indocumentados.

“Afortunadamente, la Constitución no podría ser más clara: cuando se trata de representación política, cada persona, independientemente de su estatus migratorio, cuenta“, argumentó.

Bajo esta consigna, tanto Becerra como los otros demandantes hicieron un llamado a los indocumentados residentes de California para que no se dejen intimidar por las acciones del mandatario y contesten el cuestionario del censo.

“No se deje intimidar, no pare de participar, de llenar el formulario. Tal vez usted no cuente en la mente de Donald Trump, pero aquí en California usted cuenta y sus hijos cuentan”, resaltó Becerra