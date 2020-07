Bomberos controlan incendio al sur de Los Ángeles y descubren plantación de marihuana

Más de 50 bomberos acudieron para controlar un incendio en una residencia en el sur de Los Ángeles la mañana de este miércoles en el bloque 4400 de S Crocker Street.

El equipo del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) trabajó durante al menos 20 para controlar y extinguir las llamas que estaban acabando con la casa en el vecindario de South Park.

#StructureFire-NowOut; INC#0206; 5:30AM; 4441 S Crocker St; https://t.co/i5fDLlOlNA; #SouthPark; 55 firefighters took just 20 minutes (5:50 AM) to fully extinguish heavy fire within a 1-story home with excessive storage, … https://t.co/hi9FFUcVGJ

— LAFD (@LAFD) July 29, 2020