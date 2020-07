Carolina Sandoval: “Uno llora cuando uno pierde a un padre”

La ex estrella de Suelta La Sopa ha sido muy clara con su público... Ella no está sufriendo por su despido

A estas alturas los fans de Carolina Sandoval saben ya que todo lo malo que se pueda decir de ella, después de su salida de Suelta La Sopa, la tiene sin cuidado, porque ella misma ha asegurado que muchas cosas le resbalan. A través de su más reciente “Trasnocho con Caro” lo ha dejado muy claro.

A través de su programa en Instagram recalcó que en este espacio ella se abriría en cuerpo y alma para sus fans: “El Trasnocho con Caro de hoy… lo que tanto querían escuchar… Y lo que tanto querían ver, aquí un trasnocho muy revelador donde más que mi piel de tigre, van a ver a una dulce gatita compartiendo con ustedes pensamiento, cuerpo y alma”, escribió como descripción de su vídeo.

También ha tenido frases contundentes en “Trasnocho con Caro” con relación a todo lo que pasa en su vida, sin hacer alusión a un punto concreto. Pero sí ha dijo: “Uno llora cuando uno pierde a un padre”.

“La Venenosa” le ha recordado a sus fans que ella no tiene “pelos en la lengua” y que siempre se ha caracterizado por ser muy honesta con su público razón por la cual aseveró que en la actualidad solo hay algo de lo que sí se arrepiente.

“De lo único que me arrepiento es de no haber tenido el conocimiento. Yo hubiese soñado con que alguien me dijera: ‘Caro mira a tu papá luego de la operación a corazón abierto en octubre del año 2014, ya solo le queda noviembre, diciembre, enero y parte de febrero’… Si alguien me hubiese dicho que a mi papá le quedaban cuatro meses de vida lo hubiese dejado todo. Me hubiese ido con él a mirarlo así…”, dijo la conductora haciendo alusión a mirar a alguien de manera contemplativa, aunque esto signifique sufrir al verlo partir.

La periodista también agregó: “A buen entendedor pocos palabras, todos tienen su momento, esta que está aquí tiene el suyo, y ustedes lo saben… Todo llega, todo pasa”.