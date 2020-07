“Me gustaría muchísimo regresar”: Salvador Cabañas planea volver al América en un futuro

El delantero paraguayo quiere ser entrenador de las Águilas

Salvador Cabañas llegó al América en el 2006 y de inmediato se convirtió en el gran delantero azulcrema, sus grandes cualidades lo hacían un peligro para los defensas rivales y fue el referente del gol en las Águilas hasta enero del 2010, cuando recibió un balazo en la cabeza en un bar de la Ciudad de México.

Cabañas logró salvar la vida pero el atentado terminó con su carrera futbolística como jugador. Ahora, a 10 años del disparo, Chava sueña con volver al América pero ahora como entrenador o parte del cuerpo técnico.

Salvador Cabañas no olvida su paso por América y no descartó la posibilidad de regresar como DT 🦅https://t.co/fuUFhFGUPy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 29, 2020

En entrevista con Récord, Cabañas reveló que actualmente está trabajando como auxiliar técnico de un equipo de Paraguay y en un futuro no descarta volver al equipo de Coapa: “Si, ¿por qué no? Me gustaría muchísimo (regresar al América), acá (en Paraguay) estaba trabajando en un equipo como auxiliar técnico y la verdad es muy lindo estar ahí presente enseñándole a los jugadores y ojalá cuando pase todo esto (la pandemia) volvamos a trabajar y hacer las cosas bien para algún día poder volver a México con cualquier equipo y ¿Por qué no? volver al América”.

El ex delantero de las Águilas concluyó recordando y agradeciendo a los azulcremas, pues le dieron la oportunidad de jugar en un equipo grande: “Me dio la oportunidad de jugar en un equipo grande que es lo que siempre quise y estoy agradecido con la directiva, porque además tuve la oportunidad de jugar en ese maravilloso estadio, que es el Azteca. El América es un equipo muy grande porque mucha gente y muchas instituciones lo respetan”, finalizó.