“No me chin… yo sí le meto al gym”: Memo Ochoa hace pedazos al youtuber Luisito Comunica

El arquero del América está harto de su parecido con el influencer

Tras la victoria del América por 2-1 ante Pachuca en su debut en el Guard1anes 2020 de la Liga MX, el portero de las Águilas, Guillermo Ochoa, se dio tiempo de relajarse y realizó un streaming en la plataforma Twitch donde se divierte con los videojuegos mientras platica con sus rivales algunos aspectos de su carrera.

Paco Memo jugaba con el ‘gamer’ Ded y le preguntaron qué pensaba sobre el parecido que tenía con el youtuber Luisito Comunica y si le molestaban las comparaciones, por lo que el arquero del Tri no se guardó nada y destrozó al influencer.

“Ya voy para un año que estoy viviendo acá en México. Estando fuera me decían ‘Luisito Comunica’ y yo decía ‘chinga, este wey ¿quién es?’. No me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ya que vi a Luisito dije ‘no, cabrones‘”, declaró Guillermo Ochoa.

Memo Ochoa y Luisito Comunica separados al nacer pic.twitter.com/sCYOoIOaXa — Aldo Enrique (@aldoenrique09) July 29, 2020

Pero no todo terminó ahí, el portero siguió criticándolo por su aspecto físico y fue tajante al decir que él tiene mejores chinos.

“Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo. Con todo respeto“, dijo Paco Memo mientras sus adversarios soltaban carcajadas.

Memo Ochoa no puede tener haters, no mamen. Acá se cagó en Luisito Comunica 😂 Te quiero mucho Memito. pic.twitter.com/0FX9N0XUga — Wilo Olea (@elwiloolea) July 29, 2020

Ya después, Ochoa reconoció que el influencer hace buenas cosas para su canal de Youtube.

“Hace poco estuve viendo algunos capítulos que sacó de Chernobyl y los hace bastante bien, le invierte, pero a su pelo no, ni a su cuerpo“, dijo el cancebero del América, mientras las redes explotaban de risa con sus comentarios.

Luisito comunica en estos momentos después de lo que dijo Memo Ochoa.@LuisitoComunica pic.twitter.com/dmFhjCCklh — Fernando Castro (@ferenexa) July 29, 2020

Luisito comunica después de ver el gameplay de Memo ochoa. pic.twitter.com/XdlDDWDi9Y — 🍎Bad Apple🍎 (@Sr_Dellinger) July 29, 2020