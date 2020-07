Agenda de eventos: diversión desde la casa

Museos, charlas y conciertos forman parte de la programación online este fin de semana

Conversación con Ilia Calderón

Ilia Calderón, presentadora del Noticiero Univision, uno de los programas de información más influyentes de Estados Unidos, conversará sobre “Es mi turno” con la periodista María Elena Salinas en un evento virtual. Calderón compartirá detalles del texto que escribió para narrar su camino en los medios de comunicación, primero colombianos y luego estadounidenses.

En sus memorias, la presentadora se enfoca en sus experiencias como la primera mujer latina afrodescendiente en ocupar la silla de uno de los noticieros más vistos del país. El evento lo organiza la librería Books & Books de Miami y tendrá lugar el miércoles a las 7 pm, hora del Este. Más detalles en crowdcast.io/e/iliacalderon y booksandbooks.com.

Concierto de El Haragán

Luis Álvarez y su banda, El Haragán y Compañía, están celebrando 30 años de trayectoria, y como parte de los festejos, ofrecerán por primera vez en su historia como músicos un concierto en vivo en el que presentarán lo más nuevo de su repertorio, así sus éxitos “A esa gran velocidad”, “Él no lo mató” y “Muñequita sintética”.

Esta será la primera reunión de todos los integrantes del grupo en cinco meses, y tocarán en un ambiente íntimo a través de Latinorama, una iniciativa que surgió como una necesidad de llevar música a los seguidores de esta banda rockera mexicana que viven en Estados Unidos. El show tendrá lugar el sábado a las 6 pm, horario del Pacífico. Boletos $10. Informes tickeri.com.

Taste of Calico extiende sus fechas

Mientras que el parque temático Knott’s Berry Farm continúa cerrado, el Ghost Town de este lugar cobra vida por tiempo limitado con Taste of Calico, que, por demanda popular, extendió sus fechas dos fines de semana más.

Durante este evento especial que se lleva a cabo al aire libre, los asistentes podrán pasear por las icónicas calles de Calico, y probar las creaciones culinarias preparadas para esta degustación, entre ellas las especialidades con boysenberry, el fruto que identifica a este popular parque. También están abiertos los puestos de los artesanos locales y las tiendas de recuerdos. De viernes a domingo y del 7 al 9 de agosto. Viernes y sábados de 12 a 9 pm y domingos de 12 a 8 pm. Boletos $25 para adultos y $15 para niños. Informes en knotts.com.

Cumbia en el Music Center

Este verano, las clases de baile que solían impartirse en la plaza aire libre del Music Center del centro de Los Angeles, se efectúan de manera virtual. Cada viernes, un experto en alguna disciplina de la danza, ofrece lecciones a personas de todos los niveles de experiencia en el baile.

En esta ocasión, el programa Digital Dance DTLA será de cumbia, y están invitados todos los entusiastas a mover el cuerpo al ritmo de sonidos guapachosos. La instructora en esta ocasión será Leslie Ferreira. No se necesita boleto para participar y es apto para todas las edades. El evento tendrá lugar de 7 a 8 pm, horario del Pacífico. Informes en musiccenter.org.

Visita al Heritage Square Museum

El Heritage Square Museum está abierto para que los visitantes realicen un recorrido en el que ellos mismos serán los guías. Por tiempo limitado, quienes decidan darse una vuelta por esta colección de casas victorianas, pueden hacerlo con la ayuda de un mapa impreso que explica la historia de estas históricas construcciones.

Los visitantes tendrán una hora específica para pasear por los jardines de este museo, y solo una cantidad limitada de personas puede entrar a la vez. Solo se pueden ver las construcciones por fuera. Es necesario seguir todos los protocolos de salud que establece el museo, incluyendo usar cubrebocas todo el tiempo. No hay comida ni bebidas disponibles en el lugar. Los recorridos están disponibles del 31 de julio al 31 de agosto. Es necesario comprar los boletos por adelantado. Boletos $7. Informes en heritagesquare.org.

Leimert Park en vivo

El programa Leimert Park Live! es una exploración virtual de este parque, conocido como uno de los centros de arte, música y cultura afroamericana de Los Angeles. También conocido como “the village”, en este lugar los visitantes descubrirán cómo el arte, la música y el activismo han florecido en la comunidad por décadas. Entre los guías se encuentra Patrisse Cullors, quien es artista, activista y cofundadora de Black Lives Matter; también Kaya Dantzler, cofundadora de We Love Leimert, y Sherri Franklin, presidenta de Urban Design Center.

Luego del tour virtual, líderes del arte y la cultura hablarán del resurgimiento del arte negro de Los Angeles. Participarán Tyree Boyd-Pates, historiador y curador del museo Autry; Ben Caldwell, fundador de Kaos Network y Kaya Dantzler, colíder organizadora de We Love Leimert, entre otros. Como moderador estará Autumn Williams, curador y productor independiente. Hoy 7 pm, hora del Este. El evento es gratuito; es necesario registrarse. Informes en lacma.org/event/leimert-park-live.

Green Day en concierto

El sábado, una de las bandas estadounidenses más populares del mundo, Green Day, ofrecerá un concierto en línea gratuito. El evento se transmitirá desde el TIAA Bank Field, de Jacksonville, Florida. Esta banda es popular por canciones como “Wake Me Up When September Ends”, “American Idiot” y “Holiday”. El show será el viernes a las 5:30 pm, hora del Este. Es necesario registrase con anticipación para tener acceso al evento en pastelink.net/1tpv8.

Recorrido por Nueva York

¿Cuánto sabes acerca del gigantesco e intrincado sistema de transporte subterráneo de Nueva York? Para quienes todos los días usan este servicio pero que ignoran mucho de su historia, The Empire Beneath the Streets Tour es un recorrido que explica los detalles y curiosidades de uno de los subways más famosos del mundo.

El tour privado ofrece la historia secreta y la historia dentro de la creación de la línea de subway original de 1904, y cómo creció para convertirse en el sistema de transporte más extenso de todo el planeta. Incluye charlas sobre el arte, la historia, obstáculos técnicos, los “por qué” y asuntos sin importancia que se tuvieron que pasar para conseguir este éxito espectacular. Se explorarán las áreas del sistema que están abiertas al público, pero que en la mayoría de los casos pasan inadvertidas. Concluirá en la Grand Central Terminal con una conversación del exterior de esta icónica construcción. Domingo 10 am horario del Este. Informes en dljparty.ticketleap.com/undergroundnyc/t/bea111418.

El acuario habla español

Además de para entretener, el Aquarium of the Pacific sirve para educar. Este verano, el recién renovado acuario de Long Beach ofrece clases en español para que los niños disfruten de los peces y de otros animales que alberga este lugar.

Educadores del acuario ofrecen sesiones interactivas que son parte del programa Academia en Línea de este centro. Las sesiones son en vivo y son para los distintos grados escolares. La serie comienza con un programa titulado “Uno, dos, tres, contando en el mar”, en el que los niños de prekínder y kínder aprenden a contar mientras observan los animales marinos.

Los niños del tercer al quinto grado pueden aprender acerca de los habitats marinos en la clase “Hábitats: Bosques de algas marinas y arrecifes de coral”, donde se habla de los hogares de los animales que se encuentran en aguas templadas y tropicales. No hay cobro por participar. Las fechas de las sesiones son el 4, 11 y 18 de agosto a las 2 pm, horario del Pacífico. Detalles en aquariumofpacific.org y (562) 590-3100.