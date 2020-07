Kim Kardashian está ‘desgarrada’ sobre divorcio de Kanye West, ¿qué la detiene?

Kim Kardashian fue a visitar a Kanye West en su rancho en Wyoming después de que el rapero se desatara en Twitter haciendo unas aseveraciones extremas. Después de su visita, se dice que la madre de cuatro pretende divorciarse pero hay algo muy importante que la detiene: sus hijos.

“Kim está desgarrada“, una fuente aseguró a People. “Lo último que quiere divorciarse con cuatro hijos. Ella sabe que estará bien financieramente pero sus preocupaciones son los niños y la sociedad en pareja. Ella se está moviendo hacia el divorcio pero quién sabe si realmente firmará los documentos“.

Otra fuente dijo a la publicación que durante su reencuentro, Kim le sugirió a Kanye no seguir con su supuesta campaña presidencial y que se enfocara en su salud mental.

Días antes del reencuentro, Kanye le ofreció una disculpa pública a su esposa.

“Quiero pedirle disculpas a mi esposa Kim por hacer público algo que debió ser algo privado”, publicó en Twitter el rapero. “No la protegí como ella me protege. A Kim quiero decirte que sé que te lastimé. Por favor perdóname. Gracias por siempre estar ahí por mí”.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020