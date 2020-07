La edición de Art Basel en Miami cada vez más cerca de la cancelación

La pandemia del coronavirus no es la única amenaza que enfrenta la escena artística de Miami. Existe el temor de que no haya suficientes expositores, pero también que el gobierno de Estados Unidos empiece a regular el mercado del arte.

Los investigadores del Senado de EE.UU. han exhortado al Congreso a poner fin a la “naturaleza secreta” del mundo del arte e implementar “los mismos requisitos contra el lavado de dinero” a las transacciones del mercado del arte “que se aplican a las instituciones financieras”.

"The NutCracker", From Art Basel in Miami a few years back. I expect this will be in @cindygallop's lobby very soon! pic.twitter.com/5zykYmLd4v

— Lee Trott (@MC372) July 27, 2020