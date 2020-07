NASA inicia nueva misión a Marte y presenta nueva nave con adorable animación

La mañana de este jueves la NASA inicio la nueva misión de exploración en Marte, a través del Perseverance, uno de los más sofisticados vehículos de investigación diseñados por la Agencia Espacial, quien esta vez está acompañado de Ingenuity, un pequeño helicóptero que trabajará en la recolección de muestras en el planeta rojo.

La misión fue lanzada a las 4:50 am desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida, y tendrá una duración de al menos un año sobre la superficie de Marte, con la finalidad de buscar signos de vida antigua y recolectar muestras de roca y tierra para su análisis.

El viaje hasta el planeta rojo se calcula será de siete meses, esperando que la fecha de aterrizaje sea el próximo 18 de febrero de 2021, sobre el cráter Jezero.

El pasado domingo, la NASA presentó al helicóptero Ingenuity a través de un pequeño video animado, en el que se describe sus funciones principales y le desean buena suerte en su misión junto al Perseverance.

We’re going back to Mars! @NASAPersevere will be launching soon for its seven-month journey to the Red Planet. And it’s bringing along a friend: a helicopter named Ingenuity!

Join us in wishing them “bon voyage” on their #CountdownToMars! https://t.co/aBRNGfpyWB pic.twitter.com/BdoP1UlFMg

— NASA (@NASA) July 26, 2020