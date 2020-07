Pesadilla en el Freeway 10: tráiler se voltea y provoca millas de autos totalmente detenidos

Dos días después de que un horrendo choque sobre el Freeway 10 en Los Ángeles causara dos muertes, el jueves se produjo otro peligroso accidente sobre la autopista interestatal, el cual no costó vidas, pero causó un caos vial.

Un tráiler tuvo una colisión y luego se volcó sobre el freeway a la altura de Baldwin Park el jueves por la tarde, lo que provocó que se derramara combustible sobre el pavimento. Esto obligó a las autoridades a cerrar todos los carriles con dirección este cerca de donde se encuentra el puente conector al Freeway 605.

#BREAKING All EB lanes closed on 10 Fwy. in Baldwin Park after semi-truck overturns, spilled fuel erupts in flames https://t.co/qk3YSXABv9 pic.twitter.com/pRaQMHstRn

El trailer se incendió y aunque no se reportaron personas lesionadas al cerrarse la circulación por completo las filas de autos detenidos se extendió por millas mientras se realizaban los trabajos de limpieza, según informó ABC7.

A las 4 pm fueron reabiertos dos de los seis carriles, al igual que el conector del Freeway 605 con dirección norte.

Better news for the #10fwy East past the 605, the Sigalert finally cancelled! All lanes open, still awful from Rosemead, but all the alternates are jammed so stick with the freeway #KNXTraffic #LATraffic @KNX1070 https://t.co/h0j8vnMvDz pic.twitter.com/f3xf9hOdWG

— Desmond Shaw (@RoadSageLA) July 31, 2020