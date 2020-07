VIDEO: Reos salvan la vida de un guardia en Georgia y reciben aplausos de las autoridades

“No se necesita tener uniforme para ser héroe”, escribió en redes sociales la Oficina del Sheriff de Gwinnett, en Georgia, para reconocer a tres reclusos que ayudaron a salvarle la vida a un guardia en una cárcel local.

De acuerdo con la institución y reportes de medios locales, el oficial identificado como Warren Hobbs no se sentía bien mientras realizaba sus labores. Cuando se dirigió a su escritorio, perdió el conocimiento, cayendo violentamente al suelo de concreto y abriéndose la cabeza por el golpe.

El oficial despertó por el bullicio de unos 60 reclusos en sus celdas provocado por el recluso Mitchell Smalls, quien fue el primero en darse cuenta que algo estaba mal.

INCREDIBLE! Three inmates helped save the life of Deputy Warren Hobbs inside the Gwinnett County Jail. The deputy is still under medical care but is at home. We're told he's thankful for the inmates' quick thinking. @FOX5Atlanta #GwinnettCounty #Georgia #GoodNews pic.twitter.com/tWd6cn66oD

El oficial de alguna forma se percató de que se trataba de una emergencia y su reacción fue abrir las celdas de los reclusos Terry Lovelace y Walter Whitehead.

El oficial volvió a perder el conociomiento y fue en ese momento en que los reclusos se apresuraron para prestarle ayuda, como se observa en el video, lo cual fue crucial porque no había otros guardias en el lugar.

Kudos to these inmates for coming to the aid of our deputy when he suffered a cardiac emergency in a jail housing unit. We thank them for their timely assistance and the lesson their actions provide. It's not the uniform that makes a hero. It's the person wearing it. pic.twitter.com/tVDJX2FcQP

