Alberto Guerra sorprende al revelar el lazo que tenía su abuelo con “El Che” Guevara (FOTO)

Ese que ven ahí era el ingeniero José Pablo Guerra (conocido como Bebi), mi abuelo. Y todavía antes de morir, a los ochenta años, lo podías encontrar subido en sus matas de plátano en el jardín de su casa o caminando unos 20 kms de su casa a la mía, cargando una bolsa llena de sus plátanos,y un ajedrez, para jugar con sus nietos (mi hermano y yo). Ah, y a su lado está El Ché.