Arrestan a un bombero de Miami por sacarse el pene y orinar a la vista de todos

Dos hombres fueron arrestados después de que las autoridades del condado de Monroe, al sur de Miami, dijeran que habían creado un gran alboroto después de que un bombero eligiera un lugar muy público y a la vista de todo el mundo para aliviar sus necesidades.

La policía confirmó que el departamento respondió a una llamada de aviso de Gilbert’s Resort sobre las 7:25 de la tarde del jueves en el que 15 personas estuvieron involucradas en la pelea.

Urinating man causes uproar after onlookers tell him to stop https://t.co/VxSRNl1RJM

— Kristi Krueger (@KkruegerWPLG) August 1, 2020