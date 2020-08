Caminante encontró cadáver de mujer en bosque de Nueva York

Un hombre que trotaba realizó un escalofriante hallazgo: tropezó con el cadáver de una mujer en Long Island (NY).

Las autoridades dijeron que el hombre, un asistente de salud que estaba visitando a un residente cercano, trotaba alrededor de las 10:40 a.m. del jueves cuando descubrió a la mujer inconsciente tirada en el suelo, en una zona boscosa al este de Winding Path, en Manorville.

El hombre llamó inmediatamente al 911. La mujer fue declarada muerta por un asiste

nte médico de la Oficina Forense del Condado Suffolk, pero no se ha determinado la causa del deceso.

La identidad de la mujer estaba pendiente de notificación familiar, informó Riverhead Local.

La policía está pidiendo a cualquier persona con información sobre este incidente que se comunique con los detectives del Escuadrón de Homicidios al 631-852-6392.

Woman found dead in Manorville woods Thursday, Suffolk homicide detectives investigating and ask anyone with information to call 631-852-6392. https://t.co/avHihCOXiW pic.twitter.com/OA0dwhUcM1

— RiverheadLOCAL (@RiverheadLOCAL) July 31, 2020