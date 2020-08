Fisker anuncia lanzamiento de tres nuevos automóviles eléctricos

Tras un largo tiempo de no tener noticias de la empresa automotriz estadounidense, Fisker, esta semana anunciaron a través de sus redes sociales el lanzamiento de tres nuevos vehículos entre 2023 y 2025, que incluyen un sedán de alto rendimiento.

Otro modelo anunciado será un deportivo, el cual es una versión más elegante del Fisker Ocean, del cual aún no se han dado muchos detalles.

Y el tercer lanzamiento, se trata de una pick-up para competir con los nuevos lanzamientos de empresas como Tesla.

Exciting news for the future of #Fisker!

Starting with the all electric Fisker Ocean in 2022, we are planning to launch three additional electric vehicles from 2023 onwards. Thank you for joining us on the journey to a clean future for all. $SPAQ #spaq pic.twitter.com/sbif6QDpsk

— Fisker Inc. (@FiskerInc) July 30, 2020