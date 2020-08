‘Kikín’ Fonseca y Werevertumorro se burlan del “pleito” entre Memo Ochoa y Luisito Comunica

Hace unos días, Guillermo Ochoa encendió las redes sociales luego de que criticó al youtuber Luisito Comunica, ya que en múltiples ocasiones los han comparado por su parecido físico.

El arquero del América dijo: “No me chingues, yo sí le meto al gym”, y obtuvo respuesta del influencer quien se vio sorprendido por los comentarios y Paco Memo tuvo que salir a aclarar que todo se trataba de una broma.

Luego del “pleito”, el exfutbolista y comentarista de TUDN, Francisco ‘Kikín’ Fonseca, se dio tiempo de burlarse de lo ocurrido e hizo lo mismo cuando un usuario de Twitter lo comparó con Werevertumorro.

No Jodas ahora si me diste en mi mauser y me bajaste toda la moral. 😢😢😢 no pensé que me veía tan jodido 😂😂😂😂😂 https://t.co/gGt7nz522R

— KIKIN FONSECA (@kikinfg) August 1, 2020