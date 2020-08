Fotos: Casi 8,000 evacuados por incendio en el sur de California que ha destruido más de 20,000 acres

Unas 7,800 personas han sido desalojadas este domingo de sus casas en Cherry Valley, un área residencial al este de Los Ángeles, debido a un incendio forestal que ha afectado a más de 20,000 acres, informaron las autoridades.

Según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside, en el que se encuentra Cherry Valley, el llamado “Apple Fire” comenzó en la madrugada del viernes y hasta ahora sólo ha podido ser contenido en un 12% de su extensión.

HAZY SUNDAY

You can see the smoke coming into Southern Nevada from the APPLE FIRE burning near Banning, California. As of 1:30 p.m. Sunday, the fire is at 20,516 acres. #AppleFire #nvwx #LasVegas #VegasWeather @FOX5Vegas pic.twitter.com/Wj9ygA3SJV

— Sam Argier (@SamArgier) August 2, 2020