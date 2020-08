Lebron Who? Los Raptors son los campeones de la NBA y se lo demostraron a los Lakers

La reanudación de la NBA, como bien los ice su slogan es “un juego nuevo” y los Toronto Raptors se lo recordaron a Los Angeles Lakers con Kyle Lowry comandando al equipo canadiense como lo hizo en los playoffs del año pasado.

Lowry aportó un doble-doble de 33 puntos con 14 rebotes y seis asistencias que para que los campeones dominaran a los Lakers 107-92 en su debut en la burbuja de Orlando.

Raptors beat the Lakers 107-92

It's their 11th straight win vs. LAL dating back to 2014

Lowry: 33 PTS | 14 REB | 6 AST

Siakam: 15 PTS & 9 REB pic.twitter.com/0hqpaVAL3n

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 2, 2020