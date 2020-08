Qué tipo de inmigrantes podrían aprobar los requisitos de la reforma “por méritos” de Trump

Además de saber inglés hay varias condicionantes

El presidente Donald Trump ha rediseñado poco a poco el sistema migratorio de los Estados Unidos, complicando la estancia de indocumentados y haciendo más difícil la obtención de la Residencia Permanente y la naturalización.

Sin embargo, esos ajustes en reglas –acompañadas de nuevas tarifas– son mínimas con los ajustes que pretende el mandatario, asesorado por su yerno Jared Kushner y su asociado Stephen Miller, así como la propuesta de congresistas como Tom Cottom (Arkansas) y David Perdue (Georgia).

Un estudio de la Universidad de Yale, Recruiting for the Future: A Realistic Road to a Points-Tested Visa Program in the United States (El reclutamiento para el futuro: un camino realista hacia un programa de visa por puntos en los Estados Unidos), citado por Univision, explica los elementos que la Administración Trump pretente, sobre el cual millones de personas quedarían fuera.

Los autores Stephen Yale-Loehr y Mackenzie Eason cuestionan de entrada que el Gobierno confunda los elementos básicos sobre su plan, ya que no se sabe si es “basado en mérito”, “basado en habilidades” o “basado en talento y conocimiento”.

Se destacan cinco elementos:

El proyecto no considera un proceso de naturalización para los ‘dreamers’ protegidos por DACA

Tampoco contempla el destino de cerca de 11 millones de indocumentados

Complica las reglas de asilo

Acelera las deportaciones

Se complican los beneficios migratorios, particularmente la “green card” y la ciudadanía

Las personas que “califiquen” al nuevo sistema deberán:

Sumar puntos en distintas categorías para ser elegibles

Tener un talento extraordinario

extraordinario Tener una vocación profesional especializada

profesional especializada Demostrar expedientes académicos excepcionales

Además de esos logros profesionales, los inmigrantes deberán tener otras habilidades y requisitos previos:

Tener una visa vigente

Hablar inglés

Demostrar solvencia económica para mantenerse

para mantenerse Contribuir significativamente al país

De este modo, los nuevos inmigrantes podrían lograr su estancia en EE.UU., pero no podrán patrocinar a toda su familia.

El proyecto recomienda modificar las reglas sobre petición de familiares inmediatos (cónyuges, hijos, padres y hermanos)

Los residentes permanentes no podría patrocinar a padres y hermanos por parte de residentes

Los ancianos padres de ciudadanos estadounidenses podrían tener una visa especial si requieren cuidados

Las visas serían modificadas para controlar ingreso a EE.UU. y evitar la “carga pública”

Los expertos critican la propuestas de la Administración Trump, ya que no menciona los aportes que hacen los inmigrantes que viven en el país.

Cabe señalar que algunas de esas propuestas de hecho ya están en operación sin una reforma migratoria: