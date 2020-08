Sugey Ábrego pasa tremendo susto tras sufrir un accidente automovilístico

La actriz comentó que, debido a una falla técnica, los frenos de su auto no respondieron, por lo que impactó con otros dos vehículos

Tremendo susto se llevó Sugey Ábrego la tarde de ayer, tras sufrir un accidente automovilístico.

La actriz comentó que, debido a una falla técnica, los frenos de su auto no respondieron, por lo que impactó con otros dos vehículos en el entronque de Insurgentes y Barranca del Muerto, en la colonia Del Valle Sur.

“Iba sobre insurgentes para una terapia, porque me dolía la espalda y en ese entronque empecé a notar que salía humo del motor y vi el semáforo con tiempo, metí el freno y no respondió.

“Vi que venía el metrobús de mi costado izquierdo, así que metí el freno de mano para detenerme, pero enfrente había un coche detenido ya en el semáforo y le di un alcance a una señora con su hija. A las dos nos llevaron en ambulancia a la misma clínica”, afirmó Ábrego en entrevista.

La actriz que participa en el programa ‘Como Dice el Dicho’ contó que únicamente tuvo moretones y unas quemaduras, mismas que tratará con analgésicos.

“Mis manos están golpeadas porque yo toqué el claxon, como haciendo ver que no reaccionaba el freno. La bolsa de aire me explotó en las manos y en la cara. El tablero me atrapó las piernas y tuvieron que esperar a los servicios de emergencia.

“El coche fue pérdida total, pero llegaron, de inmediato mis compañeros actores, Luis Gatica y José Montini. Afortunadamente el bluetooth estaba conectado, estaba yo en el auto y de hecho pude conectarme con mi mamá, ella les habló para que me ayudaran”, comentó.

Ábrego compartió que hace un mes llevó su carro a arreglar.

A inicios de junio, denunció el robo de la computadora del vehículo, con valor de 100 mil pesos, mientras éste estaba estacionado en la Condesa y ella realizaba donativos en el Hospital Xoco.

El martes retomará sus actividades laborales para grabar uno de los capítulos de la serie ‘Esta Historia Me Suena’, en su tercera temporada.

POR: Froylan Escobar