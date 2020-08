Todo un éxito el regreso a la televisión de Ismael Cala

View this post on Instagram

Debemos autoanalizarnos para contemplar nuestro yo interior y conocernos mejor. Analiza cada aspecto de ti. Evalúate y valora las elecciones que has realizado a lo largo de tu vida. Descubre los aciertos que has tenido y acepta tus errores. No vivas en el pasado. Piensa cómo has caminado por los años y la personalidad realista que te define, no la que proyectas a los demás. Encuentra tus #habilidades y #fortalezas.⠀ ⠀ Ten siempre presente que los logros son #talentos que te llevan al #éxito, son más que un indicador de que sigues creciendo en el largo camino de la #transformación.⠀ ⠀ Acéptate y trata de mejorar en lo que piensas que has errado. Eso sí, sin perder la realidad de los objetivos que te marques y evitando infravalorarte, una tendencia a la que somos muy dados. No se trata de mentirte, sino de crear nuevos #hábitos de conducta.⠀ ⠀ El mejor crítico eres tú mismo. Sé sincero, analízate y encuentra las áreas de #crecimiento y fortalezas que tengas. Así comprenderás cuáles son tus habilidades y cómo corregir los errores.⠀ ⠀ Fotografía: @rubendariophoto