AMLO califica detención de “El Marro” como “muy importante”

Destacó que se tienen que seguir atendiendo las causas que originan la violencia

MÉXICO – Luego de que se anunciara la detención de José Antonio Yepez Ortiz “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en el estado de Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la detención como “muy importante” y reconoció a las Fuerzas Armadas por la captura del líder huachicolero.

“Ya la Secretaría de la Defensa, con el apoyo del Gobierno del estado, lograron esta detención que es importante, muy importante”, manifestó.

“Me informaron como a las 6:00 de la mañana (del domingo) que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada”, destacó López Obrador a través de un video compartido en sus redes sociales.

AMLO destacó que que Guanajuato es el estado más violento del país y concentra el 15% del total de homicidios

“Cómo fue que creció tanto este…, al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del País. Tiene el 15 por ciento de los homicidios que se cometen en todo el País”, dijo.

“Es decir, si hay 100 homicidios, 15 se cometen en Guanajuato en un día, y hay días de 20 homicidios, de 25 homicidios”, lamentó el mandatario.

“El Marro” fue detenido la madrugada del domingo en el estado de Guanajuato, bastión del cártel de Santa Rosa de Lima que generó una espiral de violencia en la entidad.

López Obrador afirmó que el fenómeno violento en la entidad creció al amparo de la impunidad, así como las complicidades y componendas con autoridades municipales y estatales.

Aunque destacó la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el mandatario sostuvo que “desde luego” se tienen que seguir atendiendo las causas que originan la violencia.

“En primer lugar, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, no darle la espalda a los jóvenes para que no los enganchen y no se los lleven los delincuentes”, manifestó.

“En segundo lugar, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia”, precisó el presidente de México

También es necesario, advirtió AMLO acabar con la protección a una banda mientras se persigue a otra.

“La ley tiene que aplicarse por parejo, no a la corrupción, no a la impunidad y en todos los casos procurar recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública, lo que se le ha quitado al pueblo y a la Nación”, añadió.

“Vamos a seguir adelante, por eso tengo mucha fe de que a pesar de esta pandemia del coronavirus que tanto daño ha causado, y a pesar de los pesares, vamos a salir adelante”.

López Obrador insistió en que no son iguales, pues se separó el poder económico del político, por lo que el Gobierno ya no está “secuestrado” ni al servicio de un grupo.

“No está al servicio de la delincuencia de cuello blanco ni al servicio de la delincuencia organizada, el Gobierno representa a todos, a ricos y a pobres”, expresó.

“El Gobierno está comprometido a que haya justicia y que se acabe la corrupción; si limpiamos de corrupción al gobierno, si se acaba la impunidad, se va lograr el renacimiento de México”.

“El Marro” sostenía una lucha encarnizada el cártel Jalisco Nueva Generación con su principal rival, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera “El Mencho”, por el control del territorio.

Con información de agencias