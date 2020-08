Captan en video fiesta clandestina del LASD en bar de Hollywood

Una llamativa fiesta realizada la semana pasada en Hollywood llamó la atención de muchas personas por realizarse en medio de la pandemia y cuando todos los bares y lugares nocturnos de Los Ángeles permanecen cerrados.

Sassafras Saloon en Vine Street fue el lugar elegido para una fiesta privada aparentemente del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) y que quedó registrada en vídeo y fue denunciada por activistas de Knock.LA.

Update: Knock can confirm it is in fact a party. pic.twitter.com/xBzfm4eOqW

— KNOCK.LA (@KNOCKdotLA) August 1, 2020