Concejal de L.A José Huizar se declara no culpable de corrupción

La comparencia ante la corte federal fue por medio de una teleconferencia

El suspendido concejal de la ciudad de Los Ángeles, José Huizar se declaró no culpable de recibir $1.5 millones en sobornos por parte de desarrolladores inmobiliarios a cambio de apoyarlos para que sus lujosos proyectos de rascacielos fueran aprobados en el municipio.

La acusación es parte de una investigación federal que puso al descubierto la corrupción en el Ayuntamiento angelino.

Huizar hizo su declaración a través de una videoconferencia ante la jueza magistrada Alicia Rosenberg de la Corte Federal de Los Ángeles. Se espera que regrese a la corte este miércoles, no sabemos si de manera virtual de nuevo, para fijar la fecha de inicio de su juicio.

El 23 de junio, agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI), arrestaron al concejal en su casa por presuntamente dirigir una empresa criminal al usar su posición de poder en el Ayuntamiento para solicitar y recibir sobornos.

Durante el cateo a la casa de Huizar, los agentes incautaron aproximadamente $129,000 en efectivo que estaban guardados en el clóset. Según la acusación federal en su contra, los recibió de un multimillonario chino y otro empresario que buscaba favores.

Horas después de su arresto, el Concejo de Los Ángeles votó de manera unánime para suspenderlo de su cargo de concejal, ya que bajo el documento legal de Ciudad Charter, los concejales tienen el derecho y deber de remover a un funcionario electo cuando es acusado de un delito grave.

“El arresto de un concejal debidamente electo es una mancha en el gobierno de nuestra ciudad, pero debe servir como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley”, dijo entonces la presidenta del Concejo de Los Ángeles, Nury Martínez.

El mismo martes 23 de junio, Huizar se presentó en la corte ante el juez federal Paul L. Abrams, quien ordenó ponerlo en libertad bajo una fianza de $100,000.

A seis días de que el concejal José Huizar fuera arrestado por el FBI bajo cargos de corrupción, y suspendido del Concejo de la Ciudad de Los Ángeles, el contralor Ron Galperin ordenó suspenderle su salario.

El salario bruto por quincena del concejal Huizar es de $8,192.85, lo que al año constituyen $213,833,40.

Una docena de organizaciones comunitarias se han unido para pedirle al concejal José Huizar que renuncie a su escaño en el Concejo de Los Ángeles, luego de que fue arrestado por agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y suspendido de sus funciones en el Cabildo tras ser acusado de corrupción y sobornos.

“Por codicia y dinero, él tiró por la borda a sus representados; y debe renunciar al cargo ya que deshonró su oficina”, dijo Art Pulido, activista comunitario del Distrito 14, representado por Huizar.

Sin embargo, él se mantiene en el cargo aún cuando ha sido suspendido de toda función por sus compañeros de Concejo. Por ley tiene derecho a mantenerse en el puesto hasta que termine el periodo para el que fue electo, el cual concluye en noviembre.

Apenas el jueves 30 de julio, el concejal José Huizar fue instruido de 34 cargos más por supuestamente manejar un esquema de pago por ayuda, a través del cual los constructores le entregaron sobornos y donaciones de campaña a cambio de ayudarlos a que se aprobaran sus proyectos inmobiliarios de alta escala en el municipio y Concejo angelino.

Desde 2005, Huizar de 51 años ha sido representante por el distrito 14 en el Concejo Angelino.

El distrito 14 abarca el centro de Los Ángeles, Boyle Heights, El Sereno, Hermón, Monterey Hills, Highland Park, Eagle Rock y el parque Glassell.

Por varios años fue presidente del poderoso Comité de Administración y Planeación del Uso del Suelo, una posición que perdió después de que el FBI ejecutó varias órdenes de cateo en oficinas municipales y en las residencias de personal del Ayuntamiento en noviembre de 2018.

La más reciente acusación señala 402 actos que involucran a Huizar y sus asociados, entre los que se encuentran soborno, corrupción y lavado de dinero.

La acusación alega que Huizar operó la “empresa CD-14” en alusión al distrito 14 del Concejo Angelino, junto con un ex gerente del Departamento de Seguridad y Edificios de Los Ángeles y ex asistente del alcalde; su ex asistente George Esparza; y el consultor inmobiliario George Chiang.

La demanda dice que los integrantes de la banda criminal se referían a Huizar como “el jefe”.

Los objetivos de la empresa CD-14 eran presuntamente enriquecer a sus miembros y asociados a través del soborno, extorsión y corrupción; mantener el control, autoridad y avanzar en sus metas políticas así como protegerse al esconder sus actividades del público, la Ciudad y las agencias del orden.

Dentro del tumulto de acusaciones en su contra, la investigación dio a conocer que aceptó más de $800,000 en beneficios de un multimillonario chino quien maneja una firma inmobiliaria multinacional y es dueño de un hotel en el distrito de Huizar.

Fue este hombre quien le proporcionó $600,000 para que pagara el acuerdo que cerró una demanda de acoso sexual en su contra, por parte de una ex empleada del distrito 14. Estos alegatos amenazaron su campaña de reelección en 2015.

La acusación destaca que instruyó a su asistente especial sobre cómo evitar los requisitos de reportes bancarios, usó a su familia para lavar miles de dólares en sobornos, hizo declaraciones falsas en la solicitud de un préstamo bancario, y no reportó sus beneficios ilícitos en sus declaraciones de impuestos.

Huizar presuntamente obstruyó e intentó influir en otros testigos y mentir a los fiscales federales y al FBI.

En total, dice la acusación, obtuvo beneficios financieros ilícitos por $1.5 millones.

De ser encontrado culpable de todos los cargos de que se le acusan, corrupción, lavado de dinero, conspiración, soborno, evasión fiscal, declaraciones falsas a la autoridad, entre otros, podría recibir una sentencia de más de 60 años.

Huizar es la quinta persona acusada en una investigación de corrupción municipal conducida por el FBI y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos.

Los otros cuatro acusados se han declarado culpables y están cooperando con la investigación. Estos son: Esparza, Chiang y Justin Jangwood Kim.

Un recaudador de fondos que facilitó los sobornos y quien admitió su culpabilidad, será sentenciado en febrero del 2021. El ex concejal republicano Mitchell Englander quien se declaró culpable el 7 de julio de falsificar materiales con relación a viajes que hizo a Las Vegas y Palm Springs financiados por un empresario, escuchará su sentencia el 7 de diciembre de este año.