Descubre cuál es la comida chatarra favorita de cada estado

En California la comida chatarra favorita sabe a queso

La comida chatarra envasada es un favorito de muchos en algún momento del día de trabajo en la oficina. Chips, galletas, dulces y chocolates que felizmente se obtienen de las máquinas expendedoras o que llevamos de la tienda en la hora libre.

Así como hay platillos famosos y populares en algunas regiones, lo mismo sucede con los bocadillos. El sitio web de asesoramiento profesional Zippia averiguó cuál la chatarra favorita de cada estado.

En general, los bocadillos dulces son los predilectos, superan a los bocadillos salados con 29 estados.

Las más amadas fueron las galletas Oreo, son las preferidas en 5 estados, Connecticut, Hawái, Maryland, Nueva Jersey y Virginia prefieren el sándwich de galleta relleno de crema.

En Missouri, las Grandma’s Cookies (galletas de la abuela) son las favoritas.

Los chips y botanas saladas y con toques picantes como los Fritos, Doritos y Cheetos también figuran entre los predilectos del mapa. En cambio, los Butterfingers, Hi-Chews, MMs, Reese’s y Twizzlers no resultaron ser los favoritos en ningún estado.

Entre lo curioso, en Alaska parecen estar más preocupados por su salud y optan por las barras de granola en lugar de dulces y fritos.

Mientras que en Dakota del Norte y Wyoming están obteniendo beneficios de fibra y vitamina E con las semillas de girasol, ¡qué saludables son sus botanas preferidas!

Louisiana prefiere comer dulces con cacahuate así que PayDays son sus predilectos.

En California la chatarra favorita tiene sabor a queso, los Cheetos.

Zippia obtuvo la información examinando los datos de Google Trends incluyendo 45 bocadillos favoritos diferentes para descubrir cuáles eran los más populares en qué estados.

Aquí la lista completa de los dulces y botanas favoritos de cada estado:

Alabama-Ruffles; Alaska-Granola bars; Arizona-Cheez Its; Arkansas-Doritos; California-Cheetos; Colorado-Cosmic Brownies; Connecticut-Oreos; Delaware-Fritos; Florida-Mini Doughnuts; Georgia-Lays chips; Hawaii-Oreo; Idaho-Cliff Bars; Illinois-Skinny Pop; Indiana-Pringles; Iowa-Pringles; Kansas-Nutter Butter; Kentucky-Fritos; Louisiana-PayDay; Maine-Ritz Crackers; Maryland-Oreos; Massachusetts-Crunch Bar; Michigan-Sour Patch Kids; Minnesota-Snickers; Mississippi-Twinkie; Missouri-Grandma’s Cookies; Montana-Rice Krispy Treats; Nebraska-Fritos; Nevada-Kit Kat; New Hampshire-Almond Joy; New Jersey-Oreo; New Mexico-Beef Jerky; New York-Chips Ahoy; North Carolina-Starburst; North Dakota-Sunflower sedes; Ohio-Starburst; Oklahoma-Sour Patch Kids; Oregon-Kettle chips; Pennsylvania-Hershey’s; Rhode Island-Ritz Crackers; South Carolina-Salt And Vinegar Chips; South Dakota-Milky Way; Tennessee-Baby Ruth; Texas-Funyuns; Utah-3 Musketeers; Vermont-Muffins; Virginia Oreos; Washington-Cheez Its; West Virginia-Lays; Wisconsin-Twix; y Wyoming-Sunflower sedes.

