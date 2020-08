Cómo volar de manera segura durante la pandemia

Es posible que estemos a mitad del verano, pero somos pocos los que estamos volando en esta época de COVID-19. Los viajes aéreos han disminuido en un 80% respecto al mismo período del año pasado y los aeropuertos se han convertido en pueblos fantasma.

Pero en el aire, algunos pasajeros pueden sentir que han viajado en el tiempo hacia un pasado con aviones repletos, miembros de tripulación estresados e incluso el extraño caso de violencia aérea.

Aunque muchos aviones permanecen en tierra, los asientos se están llenando en los aviones que todavía están en servicio. Los incidentes recientes, confirmados por las fotos publicadas en las redes sociales de pasajeros enojados, muestran que las aerolíneas en algunos casos están ignorando los consejos de los expertos en salud y, en algunos casos, incluso sus propias reglas, que en ausencia de mandatos federales pueden diferir de una aerolínea a otra, particularmente en lo que respecta a los asientos centrales.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que quedarse en casa es la mejor manera de evitar que tú y otras personas se enfermen. Aun así, la agencia ha dicho que “la mayoría de los virus no se propagan fácilmente en los vuelos”. El grupo comercial de la industria Airlines for America, que representa a las principales aerolíneas norteamericanas, dice que es porque las aerolíneas tienen sistemas de ventilación de grado hospitalario para filtrar el aire.

Aunque parezca que un avión es un entorno perfecto para una catástrofe de brotes de coronavirus, es probable que sea más seguro que otros espacios cerrados debido al sistema de filtración de aire, según la doctora Erin Bromage, profesora adjunta de biología de la Universidad de Massachusetts en Dartmouth, quien ha escrito ampliamente sobre enfermedades infecciosas. El aire de los aviones se intercambia completamente cada 3 a 5 minutos, dice.

Pero el comportamiento humano también juega un papel importante, dice el doctor Dan Carlin, ex director de medicina de la Marina de los Estados Unidos, quien ha tratado enfermedades infecciosas y es fundador de WorldClinic, una plataforma de telemedicina.

“Cumplir con el distanciamiento social y usar mascarillas son las cosas más importantes que podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a los demás”, dice Carlin, y lo primero no debería ser opcional al volar. Que las aerolíneas tengan políticas incoherentes sobre los asientos “es muy confuso, especialmente cuando los pasajeros ya están preocupados por volar”.

Para los consumidores que consideran hacer un viaje, la decisión implica mucho más que los precios y los horarios de los vuelos. ¿Cómo pueden practicar el distanciamiento social a 35,000 pies de altura?

En el aire

El 2 de julio, el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación emitieron pautas de protección contra el coronavirus para aeropuertos y aerolíneas en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Cubrieron una amplia gama de acciones posibles en todo, desde controles de temperatura hasta equipos de protección personal, pero no incluyeron ninguna propuesta de mandatos federales. En cambio, se les permitió a las aerolíneas tomar sus propias decisiones sobre las precauciones frente a COVID-19.

Y eso es exactamente lo que ha pasado. Las aerolíneas difieren ampliamente en sus políticas y algunas de ellas, como Delta y JetBlue, prometen bloquear los asientos centrales durante un período prolongado de tiempo, mientras que otras, como United, llenan los aviones a su capacidad máxima (aunque alertan a los pasajeros por adelantado y ofrecen hacer nuevas reservaciones sin cargo alguno).

A pesar de que todas las aerolíneas requieren que los pasajeros y las tripulaciones usen mascarillas, esto no se aplica de manera consistente. Las aerolíneas dicen que es porque tienen pocas opciones si alguien se quita la mascarilla en pleno vuelo. Al momento de escribir este artículo, solo una aerolínea estadounidense, Frontier, dijo que desviará un vuelo si un pasajero desobedece la regla. Otras dicen que el único castigo que pueden imponer con seguridad es simplemente prohibirle al infractor futuros vuelos.

El senador demócrata por Oregon, Jeff Merkley, dice que planea presentar un proyecto de ley para prohibir el uso de los asientos centrales en las aerolíneas. Y los defensores de los consumidores, incluyendo CR, y la Asociación de Sobrecargos-CWA, que representa a casi 50,000 sobrecargos en 19 aerolíneas, le han pedido al Departamento de Transporte que dé un paso más y exija el uso de mascarillas para los pasajeros, respaldados con la amenaza de sanciones. Los defensores de Consumer Reports han recopilado más de 55,000 firmas en una petición que insta al Departamento de Transporte a establecer normas obligatorias de salud y seguridad que se apliquen de manera uniforme en todos los vuelos de aerolíneas estadounidenses.

En la petición, CR considera que la red actual de normas en conflicto es “la ley de la selva”, que amenaza la salud de los pasajeros. “Este es un tema demasiado crítico para permitir que las aerolíneas sean las que decidan”, dice William J. McGee, asesor de aviación de CR. “Esto no es como competir para ver quién tiene las mejores salas VIP del aeropuerto. La salud es un problema de seguridad y el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación nos están fallando”.

Los mensajes confusos no ayudan a recuperar clientes. En junio, una encuesta nacional representativa de CR que se centró en la pandemia de COVID-19 preguntó a más de 1,000 adultos estadounidenses qué tan seguros se sentirían al realizar diversas actividades. CR descubrió que 7 de cada 10 estadounidenses se sentirían inseguros al viajar en avión hoy. (El 38% dijo “muy inseguro” y el 32% dijo “algo inseguro”). Son más los estadounidenses que piensan que viajar en avión en este momento es inseguro que aquellos que piensan que realizar cualquiera de las otras actividades sobre las que se les preguntó si eran inseguras (incluyendo ir a una sala de emergencias o votar de manera presencial en un centro electoral).

Firma nuestra petición

Exige que se apliquen medidas de seguridad en los aviones

Preguntas que debes hacer

Los esfuerzos anteriores para unir las protecciones aéreas de los pasajeros en un paquete de rescate de las aerolíneas de $50,000 millones que aprobó el Congreso al principio de la pandemia fracasaron. Y las aerolíneas dicen que se enfrentan a la ruina financiera debido a la crisis y lucharán contra cualquier medida que añada tales protecciones en el nuevo proyecto de ley.

Mientras tanto, aunque es mejor evitar volar o realizar otros viajes a menos que sea inevitable, hay algunas medidas que puedes tomar para ayudar a proteger tu salud si tienes que volar.

Comienza haciendo las preguntas correctas cuando reserves tu viaje. Intenta llamar por teléfono a un agente (lo que puede ser difícil en estos días) o usa la función de chat para obtener respuestas a las siguientes preguntas:

¿La aerolínea garantiza que te sentarás al lado de un asiento central vacío? ¿O tiene un límite de capacidad? Si no es así, y si un vuelo está por llenarse, ¿notifica a los pasajeros con anticipación y ofrece un vuelo alternativo sin costo adicional?

¿Qué tan estrictamente hacen cumplir el requisito de usar mascarillas? ¿Los miembros de la tripulación le niegan abordar a quien se presente en la puerta sin una mascarilla y se niegue a aceptar una? Si un pasajero ignora la norma después de que el avión despegue, ¿pueden sus compañeros de asiento solicitar un cambio de asiento?

¿Con qué frecuencia se limpian los aviones a fondo y qué implica esto? Como mínimo, todas las superficies deben limpiarse entre los vuelos, con una desinfección más completa durante la noche.

Consejos de vuelo

Además de hacer las preguntas correctas, también es importante seguir ciertas precauciones, desde empacar tus maletas en casa hasta cuando te bajes del avión.

Lleva bocadillos y productos de limpieza. Muchos restaurantes y tiendas en los aeropuertos han cerrado, y el servicio de alimentos y bebidas durante el vuelo también se ha reducido significativamente. Así que lleva bocadillos y una botella de agua vacía que puedas rellenar en las estaciones de hidratación luego de los puestos de seguridad. McGee de CR dice que debes aprovisionarte de toallitas desinfectantes y alcohol en gel. En una noticia positiva, la Administración de Seguridad del Transporte ha flexibilizado el límite de 3.4 onzas de líquidos para permitir que los pasajeros lleven hasta 12 onzas de desinfectante para manos. También lleva varias mascarillas, en caso de que una se dañe o se ensucie.

Usa el baño antes de subir al avión. Los baños del aeropuerto pueden ser más seguros que el espacio tan estrecho con el que cuentan los baños a bordo si cumples con el distanciamiento social de al menos 6 pies, usas una mascarilla de tela y te lavas las manos con jabón durante al menos 20 segundos después de tocar cualquier superficie. Pero si tienes que usar el inodoro del avión, déjate la mascarilla puesta “en caso de que la última persona que haya ido no se haya dejado la suya puesta todo el tiempo o haya tosido”, dice la enfermera Rebecca W. Acosta, directora ejecutiva de Traveler’s Medical Service de Nueva York. Lleva tus toallitas desinfectantes para limpiar cualquier superficie que toques. Luego, utiliza desinfectante para manos.

Limpia tu espacio. Una vez que te hayas acomodado, limpia el área a tu alrededor (reposabrazos, mesa de la bandeja, la persiana, incluso la boquilla de aire encima de ti), en resumen, cualquier cosa que puedas tocar. Y cuando hayas terminado, desinféctate las manos. “No hay excusa para no usar mucho desinfectante para manos en cada oportunidad”, dice Acosta. Es como solía decirte siempre tu mamá: “Mantén tus manos limpias”, solo que esta vez deberías hacerlo. Y si vas a comer o beber algo, siempre lávate las manos“.

Evita las aglomeraciones cuando subas y bajes del avión. “Es ridículo que todo el mundo se atasque en el pasillo tan pronto como se apaga la señal del cinturón de seguridad” cuando llegas a tu destino, dice Kevin Mitchell, presidente de Business Travel Coalition.

Un último consejo: Recibe el aire purificado de la salida de aire que se encuentra arriba directamente sobre tu rostro durante todo el vuelo.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.