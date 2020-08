Los 5 primeros autos en la historia del automovilismo

View this post on Instagram

History #2 In 1885, Karl Benz developed a petrol or gasoline-powered automobile.This is also considered to be the first "production" vehicle as Benz made several other identical copies. The automobile was powered by a single cylinder four-stroke engine در سال ۱۸۸۵ کارل بنز اولین اتومبیل بنزینی و دیزلی را به ثبت رساند ثبت اختراع در ژانویه ۱۸۸۶ شماره ثبت ۳۷۴۳۵ این اتومبیل که چند نمونه از آن تولید شد دارای یک موتور چهار زمانه تک سیلندر بود ساختار اولیه که کارل بنز ثبت نمود در طراحی این خودرو تا به امروز در خودروها به کار گرفته شد که عبارت بود از موتور ، شاسی ، گیربکس ، سیستم خنک کننده چرخ ، ترمز وی به علت اینکه در آن زمان نتوانسته بود مشکل فرمان اتومبیل را حل کند طبق اظهاراتش مجبور به ساختن ماشین سه چرخ شد ، کارل بنز مدت طولانی مخفیانه روی اختراع خود کار کرد ، از ترس اینکه کسی او را مورد ضرب و شتم قرار ندهد در ابتدا ، او فقط جرات کرد که شبها ، در همسایگی کارخانه خود در خیابان برود. سپس ، او به تدریج یاد گرفت که فرمان خودرو و فن آوری آن را به دست بگیرد ، با احتیاط طول چرخش هایی را که با آن انجام میداد را ، محکم کرد. وی منتظر ماند تا خودرویی برای ثبت اختراع ثبت شود تا آن را به عموم عرضه كند. در 3 ژوئیه 1886 ، یکشنبه ، او در اطراف حلقه قدیمی از سطح شیب دار که مانهایم را احاطه کرده است ، سوار شد. در میان راهپیمایان یکشنبه ناگهان ، او به اطراف شهر رفت و آمد کرد ، در حالی که پسرش یوژن در کنار وسیله نقلیه با یک بطری بنزین سوار شد تا سوخت آن را حفظ کند. روز بعد ، همه مانهایم در مورد کارل بنز و اختراع او صحبت کردند