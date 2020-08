Una familia de Florida maneja varias horas para entregar un bebé latino que fue secuestrado por un padre adolescente

El padre de 17 años había arrebatado al bebé, de 3 semanas, a su madre, también menor de edad

Una familia del sur de Florida condujo hasta el centro de Florida después de que la policía dijera que un joven de 17 años había arrebatado a su bebé de los brazos de su madre y que se dirigía al norte.

La familia regresó a su departamento de Coconut Creek el martes por la mañana con Joshua Pacheco Quintero, que cumplirá tres semanas el miércoles.

We have just issued an #AmberAlert for a missing 19-day-old baby, Joshua Quinteron. His father is the suspect & witnesses say hurt the baby after forcibly removing him from his mother. 954-973-6700 or call 911 if you can help with any info. Father & child last seen in Oakland Pk. pic.twitter.com/pIYfZypWsV — Coconut Creek Police Department (@CoconutCreekPD) August 3, 2020

Dijeron que tenía buena salud y que están agradecidos de tenerlo en casa. Según la policía de Coconut Creek, los oficiales recibieron una llamada de alerta el lunes sobre las 2:30pm y se personaron en el 4900 Fisherman’s Drive de Coconut Creek para investigar una disputa doméstica.

La policía dijo que determinó que el sospechoso, Jonathan García de 17 años, retiró a la fuerza a su hijo de la madre de 15 años. Los testigos dijeron a los investigadores que el sospechoso fue visto golpeando y sacudiendo al niño mientras huía de la escena.

Update on last night's #AmberAlert: Jonathan Garcia, our suspect, has been charged kidnapping, child endangerment, domestic battery, & simple battery. At last check, he was still in @OrangeCoSheriff Juvy Detention Facility. Baby is back home safe & sound with his mother & family. pic.twitter.com/yH0VQO2AbB — Coconut Creek Police Department (@CoconutCreekPD) August 4, 2020

La madre del niño, Laura Pachón Quintero, tiene una orden de restricción contra García. Ella dijo que García le había golpeado cuando tenía 8 meses de embarazo. García había estado hablando por teléfono con la madre el niño durante el tiempo que se llevó a su hijo.

Según la policía, la investigación reveló inicialmente que García llevó a Uber con el niño al parque Oakland.

Update on our #AmberAlert. Suspect in custody in Apopka, which is outside Orlando. Baby is preliminarily okay. Child will be checked out at hospital. — Coconut Creek Police Department (@CoconutCreekPD) August 4, 2020

No se sabe cómo García y el niño habían llegado de Oakland Park a Apopka. El Departamento de Policía de Apopka confirmó que García fue arrestado allí.

La policía de Coconut Creek dice que García ha sido acusado de secuestro y agresión doméstica, entre otras cosas. Estaba detenido en un centro de detención juvenil en el Condado de Orange, pero se espera que sea extraditado al sur de Florida.

Joshua fue llevado a Advent Health, en Apopka, donde fue recogido por su madre y otros seres queridos.