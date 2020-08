Cómo quitar las manchas del colchón

Si tan solo pudieras poner un colchón en la lavadora. Como esa no es una opción, descubrimos las mejores formas de eliminar las manchas consultando al American Cleaning Institute y a los expertos de la fábrica Procter & Gamble, fabricantes del detergente para ropa Tide.

“Por lo general, cuando se habla de tratar colchones, lo puedes hacer de manera similar al tratamiento de manchas en las alfombras,” dice Mary Begovic Johnson, científica principal de Tide & Downy en P&G Fabric Care.

Johnson agrega que debes atacar la mancha de inmediato y estar preparado para tratar y repetir varias veces hasta que la mancha desaparezca.

Una medida preventiva comprobada: Obtén un protector de colchón.

“Tener uno es crucial para evitar que tu colchón se arruine por manchas y derrames, ya que generalmente incluirá una capa de material resistente al agua o impermeable,” dice Brian Sansoni, vicepresidente de comunicaciones en American Cleaning Institute. “Piensa en él como tu guardia de seguridad contra las manchas”.

Sigue los consejos a continuación para tratar las manchas difíciles. También encontrarás información sobre los mejores detergentes para combatir las manchas en las pruebas de Consumer Reports (para limpiar las manchas de los colchones).

Si deseas cubrir tu colchón con ropa de cama nueva, consulta las sábanas y almohadas de nuestras pruebas. Y si decides reemplazar tu colchón, consulta nuestra guía de compras y calificación de colchones para ver cómo funcionan los colchones en nuestras rigurosas pruebas.

Cómo quitar las manchas de un colchón

1. Quita la ropa de cama de inmediato. Trata las manchas en tus sábanas con un quitamanchas para ropa y luego ponlas en la lavadora.

2. Para la mayoría de las manchas de colchón, un poco de detergente líquido o un quitamanchas para todo uso debería ser suficiente. Trata la mancha lo antes posible para que no se impregne. Si se trata de un derrame reciente, usa un paño limpio para absorberlo secando suavemente el área primero.

En las pruebas de detergente para ropa, de Consumer Reports, encontramos que Tide Plus Ultra Stain Release y Persil ProClean Stain Fighter funcionan tan bien como el quitamanchas número uno de nuestras pruebas. Antes de usar cualquier quitamanchas, haz una prueba rápida en un área no visible del colchón para asegurarte de que no arruinarás la tela.

3. Si la mancha sigue ahí una vez que se seca todo, repite los pasos para limpiarla.

4. Deja que el colchón se seque por completo antes de colocar sábanas o fundas de colchón.

Las manchas más difíciles, como las que siguen a continuación, necesitan diferentes métodos de limpieza. Esto es lo que debes hacer para:

Sangre: Seca con un paño y agua fría (el agua caliente podría fijar la mancha). Vierte un poco de peróxido de hidrógeno sobre un paño y aplica a la mancha (es un desinfectante y un agente blanqueador natural). Después usa un limpiador enzimático y déjalo reposar durante varios minutos para disolver la sangre. Seca por completo.

Lodo: Si está mojado, límpialo. Si está seco, usa una aspiradora. Humedece ligeramente un paño húmedo y seca. Luego usa un limpiador enzimático para atacar la mancha. Seca por completo con un paño. Después de que la superficie esté seca, esparce un poco de bicarbonato de sodio en el lugar para absorber cualquier olor, luego aspíralo.

Excremento: Una vez que retires el excremento, rocía un producto limpiador enzimático sobre una toallita hasta que esté húmeda y frota la mancha con ella para disolver el excremento restante y eliminar la mancha y el olor.

Vino tinto: Seca la mancha con un paño humedecido con agua fría. Si tienes un quitamanchas de vino tinto, intenta usarlo primero. De lo contrario, mezcla una parte de jabón para platos y dos partes de peróxido de hidrógeno, y viértelo sobre un paño húmedo; seca la mancha con él. Después de varios minutos, seca nuevamente hasta que la mancha desaparezca.

Orina: Seca lo que puedas con un paño seco. ¡No lo frotes! Rocía un limpiador enzimático, como Angry Orange o Nature’s Miracle (disponible en tiendas de mejoras para el hogar), sobre un paño seco. Los limpiadores enzimáticos descomponen el ácido úrico en la orina, eliminando así el color y el olor. Usa lo suficiente para humedecer el paño, pero no lo satures en exceso. Frota la mancha con el paño. Usa un segundo paño para secarlo.

Vómito: Limpia la suciedad y espolvorea bicarbonato de sodio, lo que ayuda a levantar los pedazos sobrantes y absorbe los olores. Déjalo reposar durante 10 minutos, luego aspira el bicarbonato de sodio. Aplica un limpiador enzimático para descomponer aún más la materia orgánica y el olor del vómito.

Sin importar el tipo de mancha, recuerda que si no se quita después de varios intentos de limpieza, es posible que debas llamar a un limpiador de colchones profesional.

Los mejores detergentes de ropa de las pruebas de CR.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.