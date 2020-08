El Censo 2020 avanza a todo vapor en el Área de la Bahía

Mientras que el Área de la Bahía está entre las áreas con mejor porcentaje de autorrespuesta al Censo 2020 en California, líderes comunitarios se mostraron confiados en que el conteo del Censo tendrán un buen resultado en el estado y en especial en la región.

Con más de 1,400 voluntarios de más de 30 organizaciones, el Censo se encuentra a todo vapor preparándose para iniciar su segunda etapa que sacará a cientos de encuestadores (trabajadores pagados) a la calle a partir del 11 de agosto. A la fecha se ha logrado contactar a más de 180,000 hogares y enviado más de 80,000 postales, incluidas 5,000 escritas a mano por voluntarios hacia lugares de baja respuesta.

Hablando en una conferencia virtual, líderes de United Way Bay Area (UWBA) y del Censo informaron que hasta el 19 de julio el porcentaje de autorrespuesta (PAR) a nivel nacional fue de un 62.2% y a nivel estatal fue de un 63.4% (lo que pone a California en el 23avo lugar). Pero en el Área de la Bahía fue de un 69.2%, lo que lo deja en la primera línea de las respuestas a nivel estatal a esa fecha.

UWBA fue seleccionada como Organización Administrativa Comunitaria (ACBO) para promover el Censo 2020 en California. Con un contrato de $3.5 millones, trabaja con los siete condados de la región. Han distribuido más de $2 millones en becas, subcontratos y recursos para apoyar a más de 100 organizaciones comunitarias. Los fondos restantes se utilizaron para crear recursos regionales, incluida una campaña de educación sobre el Censo en 18 idiomas, un programa de mensajes de texto para residentes, compras de medios y asistencia técnica.

El porcentaje de autorrespuesta (PAR) no se refiere al porcentaje de la población que ha respondido sino al porcentaje total de direcciones conocidas que respondieron por su cuenta vía internet, por teléfono o por correo. Con un 73.2%, el Condado de San Mateo era el condado con el mejor PAR del estado y San Francisco (62.2%) uno de los más lentos. El resto de los condados incluye Contra Costa 71.4%, Santa Clara 71.4, Marin 71.0%, Alameda 69.4% y Solano 67.8%. Las cifras son de mediados de julio.

“Desde un comienzo el Área de la Bahía ha estado respondiendo con un porcentaje más alto que el estado y el país… Lo estamos haciendo muy bien en el área”, dijo Stephanie B. Kim, directora del Censo 2020 de United Way Bay Area, la organización coordinadora del Censo en las comunidades en la región.

Según Kim, el objetivo central en esta primera etapa es lograr una tasa PAR lo más alta posible antes de la salida de los encuestadores a las calles, la segunda etapa a partir del 11 de agosto. Los actuales números son históricamente buenos si se considera que el PAR logrado en California para el Censo 2010 fue del 68.2%.

Los representantes informaron que United Way Bay Area había distribuido dinero asignado por el Censo, $400,000 dólares, a 35 organizaciones comunitarias. Estos dineros están siendo utilizados en diversas actividades nuevas que se generaron a partir de la crisis de la pandemia que extendió la actividad del Censo por otros tres meses. Por ejemplo, la contratación de personal para la divulgación virtual y para la compra de variados artículos para regalar durante la distribución de alimentos y los sitios de prueba de covid-19.

Según los expertos, la activa participación de organizaciones comunitarias en las acciones del Censo ha sido clave para esparcir el mensaje en las comunidades más difíciles de contar. Incluso muchas de estas organizaciones se encuentran desarrollando actividades que ellas mismas han ideado.

Por ejemplo, la Biblioteca Pública de San José ha creado videos (¡Contamos! Un libro de conteo del Censo 2020) que son transmitidos a través de YouTube. Lo mismo que la Alianza del Canal de San Rafael, que ha producido por su cuenta un video en Facebook enseñando a completar el Censo. El Mercado Campesino Coastside de Pacifica tiene un puesto de ‘Selfie’ para el Censo 2020 en el mismo mercado y el Centro de la Comunidad Coreana de East Bay ideó una guía móvil de 4 pasos en coreano para compartir digitalmente.

Trump ordena no contar a los indocumentados

El martes 21 de julio la administración de Trump emitió una orden para que los inmigrantes indocumentados no sean contados en el Censo para fines de asignación de representantes al Congreso.

Julia Marks, abogado de la sección Derechos de Sufragio y Censo del Conclave del Derecho de los Asiáticoamericanos, dijo que esta acción de Trump es “descaradamente inconstitucional” porque la Constitución dice que “todos contamos” y que la asignación de representantes políticos está basado en el número de personas en cada estado.

“Decidir unilateralmente excluir un número de la población es inconstitucional… Es muy importante continuar levantando el hecho de que cada uno de nosotros debe de ser contado…, que no hay ninguna pregunta sobre el estado migratorio, sobre la ciudadanía y que todas las personas cuentan. Al Censo no le importa la estado migratorio y no le importa la situación de ciudadanía”, dijo Marks.

—

La publicación de este artículo ha sido posible en parte gracias al apoyo de United Way Bay Area, @UWBayArea.