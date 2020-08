‘Imagina’ un condado con programas para la comunidad

La medida de ‘Re-Imagine L.A. County’ será incluida en las elecciones de noviembre

En menos de tres meses, el país irá a las urnas o enviará su voto por correo para elegir no sólo al próximo presidente, sino también para decidir el futuro de iniciativas que impactarán la vida de millones de personas, iniciativas como “Re-Imagine L.A. County”, cuya moción para ser incluída en las próximas elecciones fue aprobada el martes pasado.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó, con cuatro votos a favor y uno en contra, incluir la iniciativa “Re-Imagine L.A. County” (Vuelve a imaginar al condado de Los Ángeles), en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

“Esta medida es algo que nunca ha ocurrido en ninguna otra parte del país. Es algo histórico”, indicó Eunisses Hernández, copresidenta de la coalición Re-Imagine L.A. en entrevista con La Opinión.

La medida busca enmendar la Carta fundamental del condado y asignar un 10 por ciento de los fondos locales y sin restricciones a programas de empleo, recursos de vivienda, servicios de salud mental y programas alternativos a la encarcelación. De ser aprobada por los votantes, el condado no podrá utilizar dichos fondos para prisiones, cárceles y agencias de cumplimiento de la ley.

“Con la votación de la Junta de hoy, continuamos nuestro camino para desmantelar el racismo estructural y las desigualdades de larga data dentro de nuestros sistemas que han dañado a las comunidades durante demasiado tiempo”, indicó la supervisora del condado de Los Ángeles Hilda L. Solis, coautora de la moción, junto a la Supervisora Sheila Kuehl.

“Décadas de falta inversión son en parte responsables por las altas tasas de casos de COVID-19 en nuestras comunidades de color. Está claro que mantener el status quo es inaceptable. Los votantes tendrán la oportunidad de votar sobre una enmienda propuesta a la Carta fundamental del condado para invertir en la comunidad y en alternativas al encarcelamiento. Se trata de volver a poner el poder en manos de los votantes, a donde pertenece”.

Hernández explicó que la pandemia del COVID-19 y las protestas de todo el país en contra del racismo y la violencia policial habían influido en la medida.

“Si hay algo que nos enseñó el COVID-19 es que hemos invertido más en sistemas de encarcelación y en policías, que en hospitales y servicios de salud. Las comunidades que se están muriendo por el COVID-19, son las mismas comunidades en las que no invertimos. Son las comunidades afroamericanas, latinas, de inmigrantes e indígenas

Antes del COVID-19, estas comunidades apenas sobrevivían. Muchos estaban perdiendo sus viviendas. Nosotros no queremos regresar a dónde estábamos antes del COVID-19”, señaló.

La coalición a favor de Re-Imagine L.A. está compuesta de casi cien organizaciones que buscan crear alternativas a la encarcelación, incluidas ACCE Action, United Way Greater Los Angeles, Center for Living and Learning, Black Lives Matter LA, LA Family Housing, Everyone In y muchas más.

Vivienda, empleos y recursos

“La medida mueve el dinero de los impuestos a dos lugares: programas para la comunidad y alternativas a la encarcelación”, explicó Hernández.

Inversiones directas en la comunidad Aumenta los fondos para programas comunitarios para la juventud Ofrece entrenamiento laboral para residentes de bajos recursos y apoya la implementación de las recomendaciones para alternativas a la encarcelación, entre ellas la creación de empleos y la expansión de viviendas asequibles de apoyo y de transición. Crea acceso a capital para pequeños negociantes, con concentración en negocios de afroamericanos. Ofrece asistencia de renta y cupones de vivienda a aquellos que corren riesgo de perder sus hogares y para aquellos sin vivienda estable.

Alternativas a la encarcelación Aumenta los fondos para programas comunitarios de justicia restaurativa Aumenta el apoyo de servicios y tratamiento para personas que aún no son juzgadas Aumenta los servicios comunitarios de salud mental y consejería Reduce el presupuesto del Departamento del Sheriff y desvía dichos fondos a programas y servicios para comunidades desatendidas.



Controversia y oposición

La medida ha creado polémica entre ciertos sectores del condado de LA, incluyendo el Sheriff Alex Villanueva y el sindicato SEIU Local 721.

En un comunicado, el sindicato SEIU Local 721 (Unión Internacional de Empleados de Servicio) criticó la medida alegando que podría impactar negativamente a sus miembros, como por ejemplo, a los oficiales de libertad condicional (Probation Officers). El sindicato calificó la medida de “grave precedente legal”.

Por su parte, el Sheriff Villanueva criticó a los supervisores de la Junta y sugirió en su cuenta de Twitter que la medida convertiría las calles de Los Ángeles “en una escena de (la película) Mad Max”, refiriéndose al desvío de fondos.

“El Sheriff puede tratar de dar miedo a la comunidad. Pero su presencia no hace más segura a la comunidad. Buenos empleos hacen más segura a la comunidad. Servicios de salud mental y de control de drogas y sustancias hacen más segura a la comunidad”, indicó Hernández.

“Las comunidades tienen miedo de llamar a la policía. Hay muchos casos en los que es preferible que llegue un doctor, a que llegue un policía. Hay casos en los que es mejor que llegue un trabajador social, que un policía. Nuestra comunidad necesita acceso a recursos que apoyan a la vida, no que toman vidas”, agregó.

La supervisora republicana Kathryn Barger, que representa al Distrito 5 del condado de Los Angeles también se opuso a la moción y fue el único voto en contra de la medida.

Según la supervisora, Re-Imagine L.A. “atará permanentemente las manos del condado en cualquier decisión de presupuesto”.

“El proceso de la enmienda propuesta anulará cualquier diálogo significativo o deliberaciones de políticas por años y prevendrá que los asuntos de dichas políticas sean contemplados en reuniones de la Junta de Supervisores frente a la vista del público y con mayor intención y responsabilidad”, indicó Barger en un comunicado.

Hernández notó que también se opusieron a la medida ciudades de Los Ángeles que tienen contratos con la oficina del Sheriff.

“No lo entiendo, porque muchas de estas ciudades van a a ganar con la medida, que creará empleos”, señaló. La creación de programas y servicios crearía nuevos puestos de trabajo, por ejemplo más trabajadores sociales, o consejeros para los servicios a la comunidad.

El costo a la comunidad

El presupuesto del condado de L.A. asigna el 42 por ciento del dinero de los impuestos al sistema legal y de cumplimiento de la ley.

Durante el año fiscal 2019-2020 fueron asignados 397 millones de dólares a centros de detención para jóvenes, esto es 1,200 dólares por día por persona. Con la misma cantidad de dinero sería posible pagar un año de matrícula en UCLA para 30,000 estudiantes del estado.

Con la misma cantidad de dinero sería posible El costo de encarcelación para personas con enfermedades mentales en el condado, durante el año fiscal 2019-2020 fue de 206 dólares por persona por día. Con un promedio de población que espera a ser juzgada de 7,650 personas por día, el condado de L.A. gasta 500 millones por año en personas que aún no han sido condenadas, pero que no tienen ni el dinero ni la salud para salir de la cárcel.

pero que no tienen ni el dinero ni la salud para salir de la cárcel. Basándose en los precios de los alquileres, los inquilinos que viven en el condado de Los Ángeles deberían ganar 47.52 dólares por hora para poder pagar un departamento de dos dormitorios . El sueldo mínimo en el condado, en la actualidad es de 14.25 dólares por hora.

. El sueldo mínimo en el condado, en la actualidad es de 14.25 dólares por hora. Las personas afroamericanas representan sólo el 8 por ciento de la población en el condado de Los Ángeles, pero el 34 por ciento de las personas sin vivienda y el 41 por ciento de las personas con enfermedades mentales que están encarceladas.

Para más información, puedes visitar: https://reimagine.la/