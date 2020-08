María Celeste sale de Al Rojo Vivo y hoy Jessica Carrillo se despide de su ejemplo a seguir

¿Será Myrka Dellanos quién se quede al frente del famoso programa de noticias de Telemundo?

Jessica Carrillo es una de las estrellas de Al Rojo Vivo, quien compartió con María Celeste Arrarás y Azucena Cierco las mejores glorias del programa en la famosa cadena hispana.

Hoy Telemundo, debido a la crisis económica por COVID-19, se enfrenta a la penosa situación de tener que despedir a varios de sus grandes talentos. Hoy por la mañana se confirmó la salida de Rashel Díaz de Un Nuevo Día, horas después se supo sobre el despido de María Celeste, y ella misma se despidió de esta etapa de su vida a través de Instagram. Razón por la cual personalidades como Jessica Carrillo le han dado su apoyo y enviado palabras de cariño en su misma publicación.

“Mari eres un ejemplo de mujer en todos los sentidos siempre te he admirado por todo lo que has logrado por tu arduo trabajo y sin ayuda de nadie y en esta ocasión no será la excepción porque tú seguirás brillando y siendo grande y exitosa. Gracias por todos tus consejos y enseñanzas y quiero que sepas que de Matías y de mi no te libras 🥰 te vamos a extrañar mucho 🙌🏼 Te queremos MC… cuentas siempre con todo nuestro apoyo y cariño ❤️ @mariacelestearraras”, expresó Jessica Carrillo.