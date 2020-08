¿Mejor que la de Stormi? Khloe Kardashian presume la gigante casa de muñecas de su hija True

La socialité no quiso que su pequeña se quedara atrás y decidió regalarle una muy parecida a la de su prima

Bien sabemos que a las hermanas Kardashian les encanta cumplirse sus lujosos y costosos gustos, tanto los de ellas como los de sus pequeñas. No importa cuánto puedan gastar, siempre y cuando ellas estén felices.

Esta vez fue Khloé quien dejó boquiabiertos a todos sus fans al ver la preciosa casa de muñecas que le obsequió a su hija True, porque aunque es muy común saber de los gustitos que esta familia se da, como sus fiestas millonarias, carísima ropa de diseñador, entre muchísimas cosas más, esta casa sin duda impresionó a todo mundo.

La integrante del programa Keeping up with the Kardashians compartió a través de Instagram un video en el cual se puede observar a su adorada hija portando un espectacular traje de baño y entrando a la casa de muñecas que su madre le regaló, la cual consta de dos pisos.

Dicha casa cuenta también con un hermoso jardín lleno de bellas flores, una pequeña cocina integrada de cuatro parrillas y un horno. Está decorada en su mayoría de blanco, incluyendo paredes y muebles, tiene un teléfono para comunicarse con sus familiares y amigos y muchísimo espacio para divertirse siempre que le apetezca.

Cabe resaltar que apenas unos meses fue noticia la muy parecida casa de muñecas que a Stormi, la prima de True, le regaló su abuela Kris Jenner, la cual pertenecía a Kylie y fue adaptada ahora para la pequeñita de dos años.

A stormi le regalaron una GRAN CASITA, hasta yo caigo ahí dentro 😂 pic.twitter.com/zBXj3sCf7L — fer↣ (@reinhsprouse) December 23, 2019

Por ello los comentarios comparando ambas casas no se hicieron esperar, así como los de aquellos que afirman se trata de un tema de competencia y envidia por parte de las integrantes del Clan Kardashian- Jenner.