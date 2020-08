Tragedia familiar: madre inmigrante y sus dos niños mueren en accidente vial en Nueva York

Una familia del Bronx (NYC) está devastada por la muerte de Zulika Salim (47) y sus hijos Chelsea y Justin Gayapersad de 10 y 14 años, cuando un camión con remolque chocó la parte trasera de un automóvil en el autopista New York State Thruway.

Otras cinco personas resultaron heridas en el accidente del lunes por la noche, dijo la policía.

La tragedia ocurrió justo después de las 8:30 p.m. en Ulster cuando Luc Leblanc, canadiense de 61 años, se estrelló contra la parte trasera de un Honda Accord 2012 en el lado sur de la carretera.

El tráfico se había detenido en el carril derecho, cerca del marcador de milla 88.3, ​​pero Leblanc no pudo detener su tractor-remolque Volvo 2010 a tiempo y “causó daños extensos” al Honda, empujándolo durante aproximadamente 500 pies, según la policía.

El Honda golpeó una minivan Kia Sedona del 2007, que fue expulsada de la carretera. Los tres parientes que viajaban en el asiento trasero murieron en el lugar.

El conductor del Honda, Neta Singh (24), y su acompañante del asiento delantero, Saleena Singh (18), fueron trasladados a hospitales del área por lesiones menores.

También fueron hospitalizadas Sangeeta Singh (27), Saleema Salim (45) y Ramnarine Singh (48). El conductor del Kia no resultó herido.

Leblanc, quien tampoco resultó herido, no ha sido acusado en el accidente y la investigación siguió en curso el martes, informó New York Post.

“Esto es muy difícil de creer”, escribió Tiffany Destiny Salim, sobrina de la madre fallecida, en Facebook.

“He perdido una tía maravillosa y mis primos amorosos. Nunca pensé que sería tan temprano para decir adiós. No puedo creer que mi tía Zulika y sus dos hijos ya no estén aquí. Mis sinceras condolencias a toda la familia”, escribió en otra publicación. La familia es originaria de Trinidad y Guyana.

