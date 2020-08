VÍDEO: Novia se tomaba fotos cuando la explosión en Beirut causó decenas de muertos

Una tremenda explosión en una zona donde se almacenaba material altamente explosivo, en el puerto de Beirut, sacudió este martes la capital de el Líbano.

Según el último balance dado por el Ministerio de Salud libanés, la explosión causó al menos 78 muertos y unos 4,000 heridos de diversa consideración. También hay muchas personas desaparecidas y los desperfectos por toda la ciudad son incalculables.

El Consejo Supremo de Defensa del Líbano calificó a la capital de “ciudad siniestrada”, recomendó al Gobierno que este miércoles declare el estado de emergencia y anunció “el máximo castigo para los responsables”.

El primer ministro libanés, Hassan Diab, prometió en un discurso televisado que esta “enorme catástrofe no habrá pasado sin que haya responsables” y dijo que éstos “pagarán un precio” por el daño causado por la explosión en un depósito con nitrato de amonio que llevaba almacenado en el puerto “desde 2014”.

La explosión generó una enorme onda expansiva y se pudo sentir en toda la ciudad. Varias personas han compartido en redes sociales las tremendas imágenes que han sobrecogido a toda la comunidad internacional.

A bride was taking her wedding photos moments before the explosions — heartbreaking pic.twitter.com/Q4kvTtBqDO

Todo tembló a varios kilómetros de distancia. Según informa Reuters el tremendo estallido se sintió incluso en el país vecino, en Chipre, a unos 160 kilómetros de distancia del lugar de la explosión.

This video of a father sheltering his child from the explosion in Beirut today nearly brought me to tears pic.twitter.com/h8macCK96h

