Ejército de Pakistán recluta al hombre que hace el salto más largo

El ejército de Pakistán decidió reclutar y entrenar a Asif Magsi, quien se convirtió en una sensación en las redes sociales después de que su video donde da un salto de longitud asombroso se volviera viral.

El saltador de nombre al saltador de longitud Muhammad Asif Magsi será reclutado por el ejército donde recibirá entrenamiento y la asistencia necesarios para mejorar aún más su talento.

What a talent this youngster has got for long and triple jump. Indeed our rural areas are full of talented athletes. pic.twitter.com/lHiV5nmQu3

— Mohi shah (@mohishah1) August 2, 2020