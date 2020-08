Huracanes: NOAA predice una temporada”extremadamente activa” para el Atlántico

La temporada de huracanes en el Atlántico 2020 tiene ya un comienzo récord y promete ser una de las más activas desde que se miden estos eventos, pues 9 tormentas y huracanes ya han tomado sus nombres de la lista que se prepara cada año por la Organización Meteorológica Mundial para la temporada de huracanes en el Atlántico.

El pronóstico ajustado publicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) el jueves indica que el clima solo empeorará a medida que el pico tradicional de la temporada comience la próxima semana y se prolongue hasta octubre. Las últimas estimaciones consideran casi el doble del número normal de tormentas con nombre este año.

Incluso antes del 1 de agosto, ya se habían formado nueve tormentas con nombre, “la mayor cantidad registrada desde que comenzó la era de los satélites en 1966”, según la NOAA.

Históricamente, solo dos tormentas con nombre se forman en promedio a principios de agosto, y la novena tormenta con nombre generalmente no se forma hasta el 4 de octubre. Una temporada promedio produce 12 tormentas con nombre, incluidos seis huracanes, de los cuales tres se convierten en huracanes mayores.

La temporada 2020 probablemente traerá de 19 a 25 tormentas con nombre, dijo Gerry Bell, principal pronosticador de huracanes estacionales en el Centro de Predicción Climática de NOAA. Esa cifra incluye las nueve tormentas que ya han sido nombradas.

“Nunca hemos pronosticado hasta 25 tormentas”, dijo Bell en una conferencia telefónica sobre el nuevo pronóstico. “Así que esta es la primera vez”.

La perspectiva actualizada tiene previstas 19-25 tormentas con nombre (vientos de 39 mph o más), de los cuales 7-11 se convertirán en huracanes (vientos de 74 mph o más) incluidos 3-6 huracanes mayores (vientos de 111 mph o más).

Esta actualización cubre toda la temporada de huracanes de seis meses, que finaliza el 30 de noviembre, e incluye las nueve tormentas nombradas hasta la fecha.

El ritmo actual está muy por delante de las normas históricas. El máximo anterior, agregó Bell, fue el máximo de 21 tormentas que se predijeron en 2005, que se convirtió en una temporada de huracanes sin precedentes en Estados Unidos.

El pronóstico de la temporada de huracanes de NOAA es para la actividad estacional general y no es un pronóstico de si tocarán tierra.

Las llegadas a tierra están determinadas en gran medida por los patrones climáticos a corto plazo, que solo son predecibles dentro de aproximadamente una semana después de que una tormenta llegue potencialmente a la costa.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de NOAA es la agencia que ofrece pronósticos del clima tropical con hasta cinco días de anticipación, proporciona pronósticos de seguimiento e intensidad para tormentas individuales, y emite alertas y advertencias para tormentas tropicales específicas, huracanes y la marejada asociada.

En esta temporada de huracanes, cuando se pronostica una cantidad de eventos climáticos fuera de lo habitual, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) alienta a los residentes en regiones propensas a huracanes a tener en cuenta el COVID-19 a hacer preparativos para estar listos en el hogar y durante las evacuaciones. Y seguir los consejos al regreso al hogar.

If your home or property was affected during a storm, take these steps to report the damage:

✅ Take photos of the damage before you start a cleanup.

✅ Make a list of damaged items.

✅ Call your insurance agent to submit a claim.

More: https://t.co/zBPpOLHkLE#Isaias pic.twitter.com/7jm9PCro4I

— Readygov (@Readygov) August 6, 2020