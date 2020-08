La comparación de Biden sobre las comunidades latinas y afroamericanas

El exvicepresidente Joe Biden aseguró en una entrevista que la comunidad latina de Estados Unidos es más diversa que la afroamericana. El comentario generó controversia en redes sociales.

Biden se refirió al tema en entrevista con Lulu García-Navarro de NPR. La periodista lo interrogó sobre el futuro de los inmigrantes cubanos que enfrentan la deportación en EE.UU. ya que un plan del demócrata es otorgar TPS a los venezolanos que llegan al país.

“A diferencia de la comunidad afroamericana, con notables excepciones, la comunidad latina es increíblemente diversa, con diferentes actitudes con respecto a diferentes temas”, dijo Biden. “Si vas a Florida verán que [los latinos] tienen una actitud diferente a la inmigración con respecto a lo que encuentras en Arizona”.

Biden no dio señales de que restituiría protecciones que los cubanos tuvieron antes de que el expresidente Barack Obama eliminara la política de “pies secos, pies mojados”, que permitía a esos inmigrantes solicitar residencia un año después de tocar tierra en EE.UU.

Aunque sí es cierto que la comunidad latina es diversa y tiene diferentes opiniones sobre temas de interés público, la comunidad afroamericana tampoco debe encasillarse como un solo bloque. Lo primero a considerar es que cada región de EE.UU. enfrenta diferentes desafíos de acuerdo a sus características. Lo segundo es que también hay grupos de inmigrantes de diferentes países dentro de la comunidad negra.

No es la primera que el exvicepresidente se mete en líos por comentarios sobre la comunidad afroamericana.

“He aprendido mucho sobre la gente negra con Joe Biden”, escribió la usuaria K84UnitedLeft. “Dos conclusiones: no eres negro si no votas por demócrata, y la gente negra no es culturalmente diversa”.

