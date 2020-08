La historia del primer auto que tuvo Miley Cyrus

Miley Cyrus es una de las celebridades más populares de Estados Unidos. La popular estrella del pop comenzó su carrera musical a una edad temprana, y su gran alto en el mundo del entretenimiento llegó cuando interpretó a Hannah Montana en la serie de Disney Channel.

Cuando se trata de sus autos, tiene una larga y emocionante historia con ellos. Procedente de una familia del campo, Miley ha aprendido a hacer muchas cosas por sí misma desde pequeña y esto incluye conducir.

Como todas las superestrellas con mucho talento, la historia detrás de sus vehículos es emocionante y está llena de algunos melodramas. Pero una cosa es segura: no pertenece al grupo de los que gastan mucho en lo que respecta a automóviles, ni tampoco es una mezquina. Ella está en algún lugar en el medio.

El Porsche Cayenne GTS de $80,000 dólares fue un regalo que la estrella recibió de su madre después de recibir su licencia, allá en 2008. La estrella de 16 años no se sentía cómoda con los SUV de lujo debido a su impacto ambiental. Así que se decidió por un modelo más deportivo.

Miley Cyrus filling her Porsche Cayenne with gas in West Hollywood – http://t.co/9BRKXqWFsF pic.twitter.com/cbEhxAmH4W

— Celebs Photos (@celebsphotosss) July 17, 2014