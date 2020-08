VIDEO: ¡Qué clase! Neymar demuestra cómo se debe patear un tiro libre

Neymar demostró que está en un gran nivel de cara al duelo que el París Saint Germain tendrá el próximo 12 de agosto contra el sorprendente Atalanta en los cuartos de final de la Champions League.

Y es que en los entrenamientos marcó un gran gol, ya que conectó el balón desde larga distancia, logró superar la barrera y clavó el esférico en el ángulo de la portería. El video de la hazaña, que salió desde la cuenta de Twitter del propio club, de inmediato se viralizó en redes sociales, debido también al gran festejo con el que el delantero cierra el clip.

Tal parece que el jugador está entrenando al 100% y afinando su puntería para aprovechar cualquier oportunidad que pudiera presentarse en tiro libre contra un equipo que tiene una gran defensiva, como es el italiano. Esta opción podría marcar la diferencia entre el triunfo y la derrota.

Cabe recordar que el duelo será a eliminación directa en una sede neutral, en este caso en Lisboa, Portugal, por lo que los equipos no tendrán margen de error, el que pierda tendrá que volver a casa con las manos vacías.

🇪🇺🤩 ORA È UFFICIALE… SIAMO DI NUOVO IN @CHAMPIONSLEAGUE!!!!!!!!!!!

🌟😍 IT'S OFFICIAL NOW… WE'RE GONNA PLAY IN THE #UCL FOR THE 2ND TIME IN A ROW!!!!!!!!!!!#ChampionsLeague #Back2Back#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/KCmtEk3c6o

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 1, 2020