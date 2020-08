Carolina Sandoval se aprovecha del Instagram de Adamari López para lanzarle nueva puya a Suelta La Sopa

View this post on Instagram

Mi querida @rasheldiaz sabes que te admiro y te respeto en todos los aspectos. Fuiste una gran compañera de trabajo y seguirás siendo líder en todo lo que hagas. Te aprendí tanto y me quedo con la sensación de que me quedo aún más por aprender de ti. Se el amor y la entrega que le pones a todo lo qué haces, la pasión de hacer las cosas de manera correcta, eres detallista,perfeccionista , tienes una fortaleza admirable. Gracias por tu amistad mi Rashe por tus consejos, risas, bailes, por la complicidad, por estos hermosos 9 años que nos hicieron crear grandes memorias. Dios tiene grandes cosas para ti! Te quiero! 🙏🏻💕🙏🏻💕