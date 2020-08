FC Dallas despide al mexicoamericano Jesse González por acusaciones de violencia doméstica

El 5 de junio pasado, el FC Dallas de la MLS dio a conocer la suspensión temporal de Jesse González, tras una demanda por violencia doméstica en su contra. Este viernes, dos meses después de la suspensión, el equipo texano decidió prescindir de los servicios del arquero mexicoamericano. Así lo dio a conocer Paul Tenorio, periodista deportivo de The Athletic.

Sources: MLS has terminated the contract of FC Dallas goalkeeper Jesse Gonzalez.

Termination comes after investigation into report of domestic violence earlier this summer.https://t.co/6nd6y8oAww pic.twitter.com/0PyHJoAP9a

— Paul Tenorio (@PaulTenorio) August 6, 2020