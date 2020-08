Se fue Myrka Dellanos de ‘Al Rojo Vivo’ en solidaridad a María Celeste y los fans la felicitan

View this post on Instagram

‼️Me levanto con esta linda sorpresa‼️ Gracias @peopleenespanol por escogerme para tu primera portada digital. ‼️Les dije que cosas buenas venían porque cuando uno es transparente y solo maneja pensamientos positivos y amorosos la vida te canta. ‼️Gracias @armandocorrea y a todos en la revista por el apoyo de siempre y gracias a todos ustedes por los mensajes tan hermosos que he leído UNO POR UNO.💝 Y no puedo dejar fuera a @myrkadellanos por su solidaridad-tu fibra humana siempre sobresale.