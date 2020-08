Abrazo provoca susto en una familia de El Monte

Padre narra su odisea para conseguir pruebas de COVID-19 para los 14 miembros de su familia tras exponerse a la enfermedad

Carlos May, residente de la ciudad de El Monte, contó que hace poco más de dos semanas una tía llegó de visita.

Lo que su familia ignoraba es que su ser querido había estado expuesta al contagio del COVID-19 ya que trabaja en un hogar que cuida de personas de la tercera edad.

“Ella llegó y nos saludamos todos de abrazo”, dijo Carlos. “Después nos llamaron [para decirnos] que salió positiva al coronavirus. Parece que era asintomática”.

Confesó que antes de que esto ocurriera, casi nadie de su familia creía en la posibilidad de infectarse por el COVID-19.

Carlos reside en un dúplex donde en una vivienda habitan él, su esposa y sus cinco hijos y en la otra, viven sus padres con su hermana y la familia de ella. En total son 14 personas en el lugar.

El padre de familia dijo que son muy unidos y que se visitan de manera constante.

Tras enterarse del contagio de su tía, de inmediato Carlos decidió hacer una cita por Internet para que él y su familia pudieran hacerse la prueba y saber si tenían o no COVID-19.

Platica que mientras buscaba cómo solicitar la cita, se encontró con que tenía que hablar con su doctor de cabecera primero para ver si calificaba para hacerse el examen.

“Me di cuenta que navegar el website para hacer la cita no es fácil”, admitió.

“Mis hijos comenzaron a tener miedo y les dijimos que todo iba a estar bien, que solo nos teníamos que aislar”.

Los hijos de Carlos May tienen 18, 15, 12, 11 y 10 años de edad. Mientras que sus padres, son personas que ya sobrepasan los 60 años.

Con el temor de estar infectado, Carlos decidió dejar de ir a trabajar y se quedó en cuarentena junto a su familia.

En busca de la prueba

Carlos dijo haber contactado a su doctor de cabecera, pero que éste le indicó que no podían hacerle el examen aún porque acababa de pasar el contacto con su tía y tenía que esperar por lo menos tres días.

Una vez pasado este tiempo, agregó Carlos, le dijeron que solo les podían hacer la prueba a dos miembros de la familia.

Cuando intentó llenar el formulario en la página del condado de Los Ángeles contó que tampoco le permitían añadir a más de dos personas para hacerse el examen. Piensa que tal vez tenía que ver con los apellidos o dirección provista pero no pudo comprobar cuál era la razón.

“Después me llamó el doctor y me dijo que me recomendaba que fuera a un sitio de la ciudad porque una vez que me hicieran el examen todavía tenía que esperar al menos 14 días adicionales para los resultados”, dijo Carlos.

Añade que al final lograron conseguir citas en diferentes lugares, incluyendo el aeropuerto de San Gabriel Valley en El Monte y con proveedores privados.

“A mí me frustró esta situación porque yo quise hacer las cosas bien pero no nos dejaban hacer el examen juntos por ningún lado”, dijo Carlos.

Hasta el momento, cinco miembros de su hogar han recibido los resultados negativos y solo falta saber acerca de dos de sus hijos.

En el apartamento de sus padres todos también arrojaron resultados negativos.

“Sí fue un gran susto que nos llevamos porque hasta que no le pasa a uno, no cree [en esto del virus]”, confesó.

Pese a que las familias salieron negativas al coronavirus eso no los protege a un contagio en el futuro y por eso, han decidido cuidarse.

Carlos dijo que todos hablaron acerca del tema y acordaron que habrá más distanciamiento físico mientras aprenden más acerca del virus.

“Ya les dije a mis papás que si mis hijos no salen a saludarlos, que no se sientan mal que es por el bien de todos”, indicó.

Su tía también les dio a conocer que afortunadamente, se ha recuperado el COVID-19.

La falta de suficientes pruebas

Los expertos aseguran que debido a la alta demanda de pruebas del COVID-19 se está volviendo más difícil obtenerlas. Además, en algunas áreas, solo las personas que reciben receta de un médico o si la persona es considerada trabajador(a) esencial puede acceder a una prueba.

Mientras tanto, si una persona piensa que fue expuesta al COVID-19 pero ve que no puede obtener un examen pronto, los Centros para el Control y Prevención (CDC) recomiendan que se mantenga aislado y limite las interacciones con otras personas por lo menos dos semanas.