Carolina Sandoval aparece desnuda y embaraza en Instagram

Acá mis dos embarazos, mis dos momentos estelares, mis mejor sonrisa, mi mejor sensación en el cuerpo, mi mejor talla, mi mejor cintura…y créanme que ya cuando estoy a punto de celebrar 17 años como madre ya que Barbarita cumpleaños el próximo 13 de agosto, le doy gracias a Dios por tanto amor desinteresado, tanto amor infinito, tantas bendiciones y abrazos y te amo de corazón. Y a ustedes GRACiAS por querer tanto a mis hijas y a mi. Los adoro. . .. … #cosasquesientecaro #madred2