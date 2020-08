Estados Unidos sobrepasa 5 millones de casos de coronavirus

El registro de nuevos casos en Estados Unidos se disparó en los dos últimos meses

Los datos que informan de más de 5 millones de casos de coronavirus registrados en Estados Unidos, fueron reportados por primera vez por The New York Times, a partir de su propia base de datos que se basa en informes de casos conocidos de funcionarios federales, estatales y locales.

Hasta el sábado por la noche, más de 5,000,200 personas en los Estados Unidos han sido infectadas con el coronavirus y al menos 161,800 han muerto, según esa base de datos.

Los expertos en salud pública han advertido que el número real de personas infectadas es mucho mayor.

Los casos de COVID-19 se han duplicado en los dos últimos meses y tienen una tendencia ascendente en los estados de California, Florida, Texas, Georgia, Illinois, Mississippi y Louisiana, así como en Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y disminuyen en 17 estados , según la base de datos de The Times. La semana pasada, Louisiana, Mississippi y Florida tuvieron la mayoría de los casos nuevos en relación con la población.

Estados Unidos informó el primer millón de casos el 28 de abril, más de tres meses después del primer caso informado. El país alcanzó dos millones de casos el 10 de junio, tres millones el 7 de julio y cuatro millones el 23 de julio.

El viernes se reportaron más de 61,000 nuevos casos y 1,354 muertes a causa del COVID-19 en el país, de acuerdo con registros de The New York Times, The COVID Project y Google News.