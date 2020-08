“Estoy muy triste”: “La Chilindrina” rompe el silencio sobre la salida del aire de “Chespirito”

View this post on Instagram

#Repost @laredcaracoltv — La actriz #MariaAntonietaDeLasNieves recordada por interpretar a la 'Chilindrina' se pronunció acerca de la salida de Chespirito y el chavo del 8 de los canales en el mundo, dejando un mensaje a todos los chilindriamigos 😍 . . . . . . . . . . . #LaChilindrina #Chespirito #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed