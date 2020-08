Brote de COVID-19 en cárcel de San Quentin deja el primer guardia muerto

El brote de coronavirus en la prisión estatal San Quentin en California cobró este domingo la vida del primer guardia del centro penitenciario donde han fallecido 24 reos, y se han registrado más de 2.400 casos positivos, entre prisioneros y personal de la cárcel.

El sargento Gilbert Polanco murió el pasado domingo tras estar recluido en el hospital desde el 3 de julio. La esposa y la hija de Polanco también habían dado positivo al coronavirus pero ya se recuperaron.

UPDATE:

Co workers say Sgt. Gilbert Polanco, a guard at #SanQuentin, died this morning of #COVID. @TweetBottNBC first. pic.twitter.com/4FIuSFJQ8z

