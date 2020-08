El trasero de Yanet García le hace sombra a las flores del campo

La chica del clima le quitó foco a las flores vibrantes

Yanet García no solo es conocida por sus reportes del clima si no que también por sus curvas voluminosas. La estrella de televisión y redes sociales sabe que sus glúteos son su hit y no pierde la oportunidad de presumir sus pompas.

En una de sus publicaciones recientes, Yanet volvió a compartir una imagen donde se encuentra entre medio de un campo de flores. Para la imagen, la famosa se dejó ver de espalda con unos shorts cacheteros. Fue tan sensual su pose que le quitó el foco a las bellas flores a su alrededor.

“Se libre”, publicó Yanet.

Los comentarios elogiando su belleza no tardaron en llegar. “Amé esta foto y a ti más”, le respondió una fan. “Bella foto”, otra admirador agregó. “Diosa”, también se pudo leer entre los comentarios.